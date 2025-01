एसपी की बड़ी कार्रवाई, प्रभारी निरीक्षक लाइन हाजिर, 6 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन

उन्नाव में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। एक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर को पुलिस लाइन भेजा गया है। महिला थाना और साइबर थाना प्रभारी के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है।

उन्नाव•Jan 03, 2025 / 07:56 am• Narendra Awasthi

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में छह इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। सबसे बड़ा उलटफेर थाना बिहार में हुआ है। जहां के प्रभारी निरीक्षक को पुलिस लाइन भेजा गया है। इसके अतिरिक्त साइबर थाना, जन सूचना प्रकोष्ठ और महिला थाना के प्रभारी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। नए साल में जिले में स्थानांतरण की पहली सूची पुलिस मीडिया सेल से जारी की गई है।