प्रयागराज में बस्तियों तक पहुंचा कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क, लोगों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा

जानकारी के अनुसार जिले में करीब 50 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनकी नियमित जांच और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन कई मामलों में नियमों का सही पालन नहीं होता और अधिकारी भी कभी-कभी ही सक्रिय नजर आते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा उपकरणों की जांच और जरूरी व्यवस्थाओं की अनदेखी के कारण ही इस तरह के हादसे होते हैं। ऐसे में अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया, तो भविष्य में बड़े हादसे होने का खतरा बना रहेगा।