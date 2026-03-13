Mau News: रिश्ते हुए शर्मसार, मामा ने भांजी से किया दुष्कर्म

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी नगर क्षेत्र में एक बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय एक मोहल्ले में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ उसके चचेरे मामा ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। यह घटना मंगलवार की देर शाम हुई, जब परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर थे।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता एक रिश्तेदार के साथ रहती है। घटना के समय उसके अभिभावक इफ्तार के बाद मस्जिद में नमाज अदा करने गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी चचेरे मामा ने नाबालिग को अकेला पाकर छेड़छाड़ की और फिर बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया। एक पड़ोसी ने इस दौरान घटना का वीडियो बनाया और शोर मचाकर लोगों को जागरूक किया, जिससे मामला प्रकाश में आया।पीड़िता के सगे मामा ने तुरंत कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसमें पोक्सो एक्ट के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
आरोपी की पहचान आरिफ के रूप में हुई है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे तलाशने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और जांच में पड़ोसी द्वारा बनाए गए वीडियो को महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर शामिल किया जा रहा है।यह मामला समाज में रिश्तों की पवित्रता पर गहरा सवाल उठाता है। नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा को लेकर समाज और प्रशासन दोनों स्तरों पर जागरूकता की जरूरत है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है ताकि दोषी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।
