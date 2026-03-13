13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

Mau News: रिश्ते हुए शर्मसार, मामा ने भांजी से किया दुष्कर्म

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी नगर क्षेत्र में एक बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय एक मोहल्ले में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ उसके चचेरे मामा ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। यह घटना मंगलवार की देर शाम हुई, जब परिवार के अन्य सदस्य [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Mar 13, 2026

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी नगर क्षेत्र में एक बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय एक मोहल्ले में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ उसके चचेरे मामा ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। यह घटना मंगलवार की देर शाम हुई, जब परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर थे।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता एक रिश्तेदार के साथ रहती है। घटना के समय उसके अभिभावक इफ्तार के बाद मस्जिद में नमाज अदा करने गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी चचेरे मामा ने नाबालिग को अकेला पाकर छेड़छाड़ की और फिर बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया। एक पड़ोसी ने इस दौरान घटना का वीडियो बनाया और शोर मचाकर लोगों को जागरूक किया, जिससे मामला प्रकाश में आया।पीड़िता के सगे मामा ने तुरंत कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसमें पोक्सो एक्ट के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

आरोपी की पहचान आरिफ के रूप में हुई है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे तलाशने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और जांच में पड़ोसी द्वारा बनाए गए वीडियो को महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर शामिल किया जा रहा है।यह मामला समाज में रिश्तों की पवित्रता पर गहरा सवाल उठाता है। नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा को लेकर समाज और प्रशासन दोनों स्तरों पर जागरूकता की जरूरत है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है ताकि दोषी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

13 Mar 2026 12:41 pm

Hindi News / UP News / Mau News: रिश्ते हुए शर्मसार, मामा ने भांजी से किया दुष्कर्म

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

RTE Admission 2026: थर्ड जेंडर बच्चों को लेकर पहली बार सामने आया चयन का आंकड़ा

जयपुर

10वीं की छात्रा से 5 दरिंदों ने किया गैंगरेप, फिर कुएं में जिंदा फेंका; मां के सामने ही तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

rape: फाइल फोटो पत्रिका
पटना

अनुराग डोभाल ICU से आए बाहर, पत्नी ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘मुझे किसी सर्टिफिकेट…’

Anurag Dobhal Health Update
मनोरंजन

Rajasthan Weather: बैक टू बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ 14,15 मार्च को मचाएंगे तांडव, 16 जिलों में अंधड़,बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट

राजस्थान में दो दिन अंधड़ और बारिश का अलर्ट, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

गर्मी से पहले बड़ी तैयारी! बिलासपुर की 4 सड़कों की होगी खोदाई

गर्मी से पहले बड़ी तैयारी! बिलासपुर की 4 सड़कों की होगी खोदाई, अमृत मिशन के तहत बिछेगी नई पाइपलाइन(photo-AI)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.