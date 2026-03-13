Mau News: रिश्ते हुए शर्मसार, मामा ने भांजी से किया दुष्कर्म

आरोपी की पहचान आरिफ के रूप में हुई है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे तलाशने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और जांच में पड़ोसी द्वारा बनाए गए वीडियो को महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर शामिल किया जा रहा है।यह मामला समाज में रिश्तों की पवित्रता पर गहरा सवाल उठाता है। नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा को लेकर समाज और प्रशासन दोनों स्तरों पर जागरूकता की जरूरत है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है ताकि दोषी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।