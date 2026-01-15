गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, इकलौते बेटे की डूबने से मौत से मचा कोहराम

चील्ह थाना क्षेत्र के मझिगवां गांव स्थित गंगा घाट पर स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गांव निवासी रिंकू सिंह का 16 वर्षीय बेटा श्रेयस सिंह अपने तीन दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गया था। स्नान के दौरान चारों किशोर गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। घाट पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद मछुआरों और नाविकों ने तुरंत मदद की। तीन किशोरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन श्रेयस गहरे पानी में डूब गया।