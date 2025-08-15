पति के जुल्म और प्रेमी की धोखाधड़ी से दुखी विवाहिता ने की आत्महत्या

बुधवार सुबह आंचल ने मायके में फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने मां से माफी मांगते हुए कहा कि वह उनके साथ नहीं रह पाई और उन सभी लोगों को सजा दिलाने की अपील की जिन्होंने उसे धोखा दिया और प्रताड़ित किया। उसने प्रवीण के प्रति भावनाएं भी जाहिर कीं, यहां तक कि अपनी चिता को आग लगाने और अर्थी उठाने की बात भी लिखी। पुलिस ने पति योगेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रवीण फरार है। एफआईआर में दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप दर्ज किया गया है।