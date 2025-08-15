Patrika LogoSwitch to English

यूपी न्यूज

पति के जुल्म और प्रेमी की धोखाधड़ी से दुखी विवाहिता ने की आत्महत्या

प्रयागराज के करछना इलाके में एक विवाहिता ने सुसाइड कर ली, जिसके पीछे की वजह उसके सुसाइड नोट से सामने आई है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 15, 2025

दुखी विवाहिता ने की आत्महत्या
दुखी विवाहिता ने की आत्महत्या

प्रयागराज के करछना इलाके में एक विवाहिता ने सुसाइड कर ली, जिसके पीछे की वजह उसके सुसाइड नोट से सामने आई है। तीन पेज के इस नोट में महिला ने अपने ससुराल वालों के उत्पीड़न और प्रेमी की धोखाधड़ी का खुलासा किया है।

2018 में हुई थी शादी 

वीरपुर गांव की रहने वाली आंचल की शादी 2018 में पनासा गांव के योगेश विश्वकर्मा से हुई थी। शादी के डेढ़ साल बाद उसके पिता की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। पिता के निधन के बाद, आंचल के मुताबिक, ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। परेशान होकर उसने भरण-पोषण का केस दायर किया और मायके में रहने लगी।

ससुरालवालों पर लगाया ये आरोप

आंचल ने आरोप लगाया कि पति और रिश्तेदार उस पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते रहे और धमकियां देते रहे। इसी दौरान, पति के मौसेरे भाई प्रवीण ने कठिन समय में उसका सहारा बनकर प्रेम संबंध बनाए। सुसाइड नोट में आंचल ने लिखा कि प्रवीण ने दो साल तक शादी का वादा कर शारीरिक शोषण किया, दो बार गर्भपात कराया और बाद में छोड़ दिया।

बुधवार सुबह आंचल ने मायके में फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने मां से माफी मांगते हुए कहा कि वह उनके साथ नहीं रह पाई और उन सभी लोगों को सजा दिलाने की अपील की जिन्होंने उसे धोखा दिया और प्रताड़ित किया। उसने प्रवीण के प्रति भावनाएं भी जाहिर कीं, यहां तक कि अपनी चिता को आग लगाने और अर्थी उठाने की बात भी लिखी। पुलिस ने पति योगेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रवीण फरार है। एफआईआर में दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप दर्ज किया गया है।

Published on:

15 Aug 2025 12:49 am

Hindi News / UP News / पति के जुल्म और प्रेमी की धोखाधड़ी से दुखी विवाहिता ने की आत्महत्या

