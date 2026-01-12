Crime: खीरी में पुलिस का सख्त एक्शन, थाना हैदराबाद पुलिस ने छह फरार वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त न्यायालय द्वारा जारी वारंट के बावजूद लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे। इन अभियुक्तों की तलाश में थाना हैदराबाद पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। गुप्त सूचना और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने एक सुनियोजित योजना के तहत अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर सभी छह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई 11 जनवरी 2026 को की गई, जिसके बाद सभी अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया।