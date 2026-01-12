12 जनवरी 2026,

सोमवार

लखीमपुर खेरी

Crime: खीरी में पुलिस का सख्त एक्शन, थाना हैदराबाद पुलिस ने छह फरार वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

जनपद खीरी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना हैदराबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे छह वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूती मिली है।

Google source verification

लखीमपुर खेरी

image

Ritesh Singh

Jan 12, 2026

पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चला सघन अभियान (Source: Police Media Cell)

पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चला सघन अभियान (Source: Police Media Cell)

UP Police Cracks Down on Crime: जनपद खीरी में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना हैदराबाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अलग-अलग मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे छह वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है, वहीं आमजन ने पुलिस की तत्परता और सक्रियता की सराहना की है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा के निर्देश पर जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष हैदराबाद के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की।

लंबे समय से फरार थे वारंटी अभियुक्त

पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त न्यायालय द्वारा जारी वारंट के बावजूद लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे। इन अभियुक्तों की तलाश में थाना हैदराबाद पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। गुप्त सूचना और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने एक सुनियोजित योजना के तहत अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर सभी छह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई 11 जनवरी 2026 को की गई, जिसके बाद सभी अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

गिरफ्तार किए गए वारंटी अभियुक्तों का विवरण

  • पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए छह वारंटी अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं-
  • सुबोध कुमार पुत्र धर्मेश, निवासी ग्राम कोरैया एजेन्ट, थाना हैदराबाद, जनपद खीरी
  • जसपाल पुत्र रामसेवक, निवासी ग्राम गजियापुर, थाना हैदराबाद, जनपद खीरी
  • छत्रपाल पुत्र नरपत, निवासी ग्राम कैमहरा, थाना हैदराबाद, जनपद खीरी
  • मनोहरलाल पुत्र नरपत, निवासी ग्राम कैमहरा, थाना हैदराबाद, जनपद खीरी
  • किशन पुत्र भारत प्रसाद, निवासी ग्राम छिछौना, थाना हैदराबाद, जनपद खीरी
  • राजीव कुमार पुत्र चन्द्रभाल, निवासी ग्राम सुहेला, थाना हैदराबाद, जनपद खीरी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी थे, जिनकी तामील न होने के कारण इन्हें वांछित घोषित किया गया था।

सुनियोजित रणनीति से मिली सफलता

थाना हैदराबाद पुलिस ने इस कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने पहले अभियुक्तों की गतिविधियों पर नजर रखी, उनके संभावित ठिकानों की पहचान की और फिर एक साथ दबिश देकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं और कानून के प्रति भय बना रहता है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

  • इस सफल अभियान को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में शामिल रहे-
  • उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, थाना हैदराबाद, जनपद खीरी
  • कांस्टेबल धर्मेन्द्र कुमार, थाना हैदराबाद, जनपद खीरी
  • कांस्टेबल संजीव कुमार, थाना हैदराबाद, जनपद खीरी

वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाती है।

पुलिस अधीक्षक का सख्त संदेश

पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनपद में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

आमजन में बढ़ा सुरक्षा का भरोसा

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी से अपराध पर अंकुश लगेगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। लोगों ने पुलिस प्रशासन से इसी तरह सख्त कदम आगे भी उठाने की मांग की है।

अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनपद खीरी में अपराध नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। वारंटी अभियुक्तों, हिस्ट्रीशीटरों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विशेष टीमें गठित की गई हैं। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं।

12 Jan 2026 02:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / Crime: खीरी में पुलिस का सख्त एक्शन, थाना हैदराबाद पुलिस ने छह फरार वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

लखीमपुर खेरी

उत्तर प्रदेश

