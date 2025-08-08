8 अगस्त 2025,

यूपी न्यूज

UP News : होटल ‘रिडेक्शन’ में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर, अमेरिकन थे निशाने पर, कई गिरफ्तार

सहारनपुर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें चार लड़कियां भी हैं। इनसे 14 लैपटॉप और 11 मोबाइल फोन मिले हैं।

सहारनपुर

Shivmani Tyagi

Aug 08, 2025

Saharanpur call center
पकड़े गए आरोपी और मामले की जानकारी देते एसपी देहात सागर जैन ( फोटो स्रोत ( पुलिस मीडिया सैल)

UP News : सहारनपुर की थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन ठगी कर रहा था। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि यह फर्जी कॉल सेंटर शहर के बीचो-बीच घंटाघर चौक के पास स्थित होटल रिड़ेक्शन संचालित हो रहा था। ये लोग विदेशी नागरिकों से ठगी करते थे। मुख्य रूप से इनका निशाना अमेरिकी नागरिक होते थे।

आइए जानते हैं कि कैसे होती थी ठगी

पुलिस के अनुसार जब पकड़े गए इस गैंग के सदस्यों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि, ''हम लोग अमेरिका के लोगों के कंप्यूटर सिस्टम पर एक वायरस ग्रस्त POP UP मैसेज भेजते थे। इसके बाद फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से ए उन्हे सपोर्ट देते थे। इसी दौरान एक एप्लीकेशन उनके सिस्टम में डालकर सिस्टम का पूरा एक्सेस ले लेते थे और फिर सिस्टम से उनके बैंक खाते की पूरी जानकारी को जान लेते थे। इसके बाद 300 डॉलर और 900 डॉलर ट्रांजक्शन करते थे और इन लोगों के बैंक खाते से पैसा निकाल लेते थे।

कस्टमर को फंसाने के लिए दी जाती थी अमेरिकन लैंग्वेज में स्क्रिप्ट

आप सोच रहे होंगे कि भारत के एक छोटे से शहर में बैठकर ये लोग अमेरिकी लोगों के कैसे फंसाते थे ? इस बारे इन लोगों ने पुलिस को बताया कि ''विदेशी कस्टमर एप्लीकेशन के माध्यम से अमेरिका के लोग हमें कॉल करके बताते थे कि उनके कंप्यूटर सिस्टम में एक POPUP मैसेज प्राप्त हुआ है। इसके बाद से उनके कम्प्यूटर में वायरस होने की सूचना मिल रही है।इसके बाद हमारा असली काम शुरू होता था और हम लिखी लिखाई एक स्क्रिप्ट के अनुसार विदेशी नागरिक को वायरस ठीक करने का आश्वासन देते थे। इन्होंने बताया कि इस तरह काफी लोगों के साथ ठगी कर ली। जो लोग पकड़े गए हैं वो सभी भारत देश से बाहर के रहने वाले हैं। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि एक होटल में कुछ विदेशी लोगों के रुके हुए होने की सूचना मिल रही थी। इस सूचना पर छापेमारी की गई तो पता लगा कि ये लोग फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहे हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

crime news

up crime news

Published on:

08 Aug 2025 07:22 pm

