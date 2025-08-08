UP News : होटल ‘रिडेक्शन’ में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर, अमेरिकन थे निशाने पर, कई गिरफ्तार

आप सोच रहे होंगे कि भारत के एक छोटे से शहर में बैठकर ये लोग अमेरिकी लोगों के कैसे फंसाते थे ? इस बारे इन लोगों ने पुलिस को बताया कि ''विदेशी कस्टमर एप्लीकेशन के माध्यम से अमेरिका के लोग हमें कॉल करके बताते थे कि उनके कंप्यूटर सिस्टम में एक POPUP मैसेज प्राप्त हुआ है। इसके बाद से उनके कम्प्यूटर में वायरस होने की सूचना मिल रही है।इसके बाद हमारा असली काम शुरू होता था और हम लिखी लिखाई एक स्क्रिप्ट के अनुसार विदेशी नागरिक को वायरस ठीक करने का आश्वासन देते थे। इन्होंने बताया कि इस तरह काफी लोगों के साथ ठगी कर ली। जो लोग पकड़े गए हैं वो सभी भारत देश से बाहर के रहने वाले हैं। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि एक होटल में कुछ विदेशी लोगों के रुके हुए होने की सूचना मिल रही थी। इस सूचना पर छापेमारी की गई तो पता लगा कि ये लोग फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहे हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।