मां विंध्यवासिनी मंदिर में उमड़ी श्रद्धा, दान पेटिकाओं से निकले 51 लाख 70 हजार 131 रुपये, 9 दिसंबर को शुरू हुई थी गणना

दान पेटिकाओं की गणना शुक्रवार को नायब तहसीलदार सदर गरिमा यादव की निगरानी में की गई। इस दौरान मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर और परिक्रमा पथ परिसर के साथ-साथ काली खोह और मां अष्टभुजा मंदिर में लगे दानपात्र भी खोले गए। मंदिर प्रशासन ने बताया कि भक्तों की आस्था और विश्वास के चलते इस बार बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ है। बता दें कि दान की गई राशि को मंदिर के विकास और सुविधाओं में उपयोग किया जाएगा।