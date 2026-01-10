मां विंध्यवासिनी मंदिर में उमड़ी श्रद्धा, दान पेटिकाओं से निकले 51 लाख 70 हजार 131 रुपये, 9 दिसंबर को शुरू हुई थी गणना

विंध्याचल धाम में भक्तों ने श्रद्धा के साथ दिल खोलकर दान किया है। मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर की दान पेटिकाओं की गिनती पूरी हो गई है। तीसरे और अंतिम दिन शुक्रवार को 27 दान पेटिकाएं खोली गईं, जिनसे कुल 51 लाख रुपये प्राप्त हुए।
दान पेटिकाओं की गणना शुक्रवार को नायब तहसीलदार सदर गरिमा यादव की निगरानी में की गई। इस दौरान मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर और परिक्रमा पथ परिसर के साथ-साथ काली खोह और मां अष्टभुजा मंदिर में लगे दानपात्र भी खोले गए। मंदिर प्रशासन ने बताया कि भक्तों की आस्था और विश्वास के चलते इस बार बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ है। बता दें कि दान की गई राशि को मंदिर के विकास और सुविधाओं में उपयोग किया जाएगा।
मां विंध्यवासिनी मंदिर की दान पेटिकाओं की गिनती के दौरान 12 दानपात्रों से 17 लाख 76 हजार 973 रुपये प्राप्त हुए। गिनती पूरी होने के बाद यह राशि विंध्य विकास परिषद की पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, विंध्याचल शाखा के खाते में जमा कराई गई।
मंदिर प्रशासन की मानें तो तीन दिनों तक चली दानपात्रों की गिनती में मां विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजी देवी मंदिर और कालीखोह मंदिर के कुल 27 दानपात्र खोले गए। इन सभी से कुल 51 लाख 70 हजार 131 रुपये की राशि प्राप्त हुई।
