छात्रों को मिलेगी रामायण-महाभारत शिक्षा, बीएचयू में शुरू होगा देश का पहला हिंदू अध्ययन कोर्स

Hindu Addhyan Course will be Started in Banaras Hindu University- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में देश का पहला हिंदू अध्ययन कोर्स शुरू किया जाएगा। कोर्स के लिए आवेदन करने का अंतिम समय 7 सितंबर है। केंद्र के चेयर प्रोफेसर राकेश उपाध्याय ने दावा किया है कि बीएचयू देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां हिंदू अध्ययन की शिक्षा दी जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्मार्ट क्लसेस की सुविधा दी जाएगी।