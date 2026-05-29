29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद
नाक से सांस नहीं ले पा रही नवजात का जटिल आपरेशन कर बचाई जान
Play video

नाक से सांस नहीं ले पा रही नवजात का जटिल आपरेशन कर बचाई जान

पी़डियाट्रिक विभागाध्यक्ष व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जोशी के अनुसार यह बीमारी एक दुर्लभ जन्मजात खामी है जिसमें बच्चे के दोनों नाक के छिद्र पीछे से बंद रहते हैं। ऐसे शिशु नाक से सांस नहीं ले पाते और केवल रोने पर ही मुंह से थोड़ी हवा ले पाते हैं। ऑक्सीजन की कमी से जान का खतरा बढ़ जाता है। लड़कियों में इसका अनुपात अधिक होता है।निशुल्क किया

Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

May 29, 2026

कच्छ जिले के श्रमिक परिवार की नवजात बच्ची, जो बायलेट्रल कोएनल एट्रेसिया जैसी अत्यंत दुर्लभ और जानलेवा जन्मजात खामी के साथ पैदा हुई थी, उसे सिविल अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के चिकित्सकों की टीम ने सफल ऑपरेशन के बाद नया जीवन दिया है। दरअसल इस नवजात के नाक के छिद्र पीछे के भाग से बंद थे जिन्हें ऑपरेशन के जरिए खोला गया है। आंकड़ों के आधार पर देखें तो लगभग पांच से आठ हजार बच्चों में से किसी एक बच्चे को यह खामी हो सकती है।

सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि बच्ची का जन्म 1 मई 2026 को कच्छ जिले के नलिया में हुआ था। जन्म के तुरंत बाद सांस न ले पाने पर उसे भुज और फिर अहमदाबाद रेफर किया गया। जांच में पता चला कि बच्ची के दोनों नाक के छिद्र पीछे से पूरी तरह बंद हैं। 12 मई को एंडोस्कोपिक ट्रांसनेजल कोएनोप्लास्टी सर्जरी की गई, जिसमें नाक का बंद मार्ग खोलकर सांस लेने का रास्ता बनाया गया।

ऑपरेशन के बाद बच्ची को एनआइसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया और विशेषज्ञ टीम ने पांच दिन तक गहन देखभाल की। इसके बाद बच्ची धीरे-धीरे स्वस्थ होती गई। वह अब बिना किसी सपोर्ट के सामान्य रूप से सांस ले रही है और मां का दूध भी पी रही है।

क्या है बायलेट्रल कोएनल एट्रेसिया

पी़डियाट्रिक विभागाध्यक्ष व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जोशी के अनुसार यह बीमारी एक दुर्लभ जन्मजात खामी है जिसमें बच्चे के दोनों नाक के छिद्र पीछे से बंद रहते हैं। ऐसे शिशु नाक से सांस नहीं ले पाते और केवल रोने पर ही मुंह से थोड़ी हवा ले पाते हैं। ऑक्सीजन की कमी से जान का खतरा बढ़ जाता है। लड़कियों में इसका अनुपात अधिक होता है।निशुल्क किया

ऑपरेशन, स्वास्थ्य मंत्री ने सराहा

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने इस उपलब्धि को सराहते हुए कहा कि निजी अस्पतालों में लाखों रुपये खर्च वाली ऐसी जटिल सर्जरी यहां पूरी तरह नि:शुल्क की गई। आधुनिक तकनीक, कुशल डॉक्टरों और टीमवर्क का यह शानदार उदाहरण है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

29 May 2026 10:09 pm

Published on:

29 May 2026 10:08 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / नाक से सांस नहीं ले पा रही नवजात का जटिल आपरेशन कर बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

गुजरात में गर्मी का सितम बरकरार, अहमदाबाद सबसे गर्म शहर

Heat wave
अहमदाबाद

आइआइटी गांधीनगर का अध्ययन- हर्बल सिगरेट भी तंबाकू की सिगरेट जितनी ही हानिकारक

Herbal Cigrate
अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में ऑटो रिक्शा में सफर करना हुआ महंगा, चालकों ने खुद बढ़ाया किराया

Auto file photo
अहमदाबाद

गुजरात नगर निकाय: 7 मनपा में महापौर और पदाधिकारियों का चयन, विकास कार्यों पर फोकस

Mayor and office bearers selected in Gujarat Municipal Bodies
अहमदाबाद

भारत टैक्सी बनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबिलिटी को-ऑपरेटिव, 35 लाख यूजर्स और 6 लाख सारथी जुड़े

Bharat Taxi
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.