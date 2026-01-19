एएमटीएस बस में लगी आग, बड़ा हादसा टला

अहमदाबाद महानगरपालिका संचालित एएमटीएस की रूट संख्या 501 की बस में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। यह घटना सोला भागवत चार रास्ता क्षेत्र में हुई। यह बस अडालज त्रिमंदिर से उजाला सर्कल की ओर जा रही थी।मनपा के अनुसार सोमवार सुबह लगभग आठ बजे बस के चालक प्रमोद ने इंजन बोनट से धुआं निकलता देखा तो बस को तुरंत साइड में रोककर यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार दिया। इसके बाद मुख्य स्विच बंद किया गया, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी। उस दौरान बस के कंडक्टर अशोक ने तत्काल 112 पर कॉल कर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन बस की केबिन, आगे का हिस्सा, छह सीटें, फ्लोर और सीलिंग जल गई। घटना स्थल पर पुलिस, फोरेंसिक टीम, एएमटीएस फ्लाइंग विभाग और वाडज टर्मिनस के सुपरवाइजर भी मौके पर पहुंचे।