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Video News: एसएमसी ने वडोदरा में टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही 64 लाख की शराब की जब्त
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Video News: एसएमसी ने वडोदरा में टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही 64 लाख की शराब की जब्त

गुजरात पुलिस के स्टेट मॉनीटरिंग सेल की वडोदरा में बड़ी कार्रवाई, टैंकर में छिपाई गई विदेशी शराब का लगाया पता, जब्त किया विदेशी शराब की बोतलों का जखीरा, आरोपी टैंकर चालक को पकड़ा

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अहमदाबाद

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nagendra singh rathore

May 29, 2026

वडोदरा. स्टेट मॉनीटरिंग सेल की टीम ने वडोदरा के हरणी क्षेत्र में देना चौराहे से गोल्डन चौराहे के बीच दबिश देकर टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही 64 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। इस मामले में टैंकर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है।पकड़े गए आरोपी का नाम रेखाराम जाट है। ये राजस्थान के जालौर जिले की चिटलवाना तहसील के निम्बज गांव का रहने वाला है। चार अन्य आरोपी फरार हैं। टीम ने विदेशी शराब की 28704 बोतलें जब्त की हैं, जिन्हें टैंकर में छिपाकर रखा गया था। इनकी कीमत 64 लाख 65 हजार रुपए है। दो मोबाइल फोन, एक सिलेंडर भी जब्त किया है। टैंकर सहित कुल 89.87 लाख का मुद्दामाल जब्त किया है।

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#AhmedabadNews

Published on:

29 May 2026 10:14 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / Video News: एसएमसी ने वडोदरा में टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही 64 लाख की शराब की जब्त

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