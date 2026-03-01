Video News: कंस्ट्रक्शन साइट से इलेक्ट्रिक वायर चुराने वाला शातिर गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर में अलग -अलग कंस्ट्रक्शन साइट से इलेक्टि्रक वायर को चुराने वाले एक शातिर आरोपी को जोन-1 डीसीपी की एलसीबी ने धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपी का नाम अश्विन पंचाल (52) है। यह न्यू राणीप में रहता है। इसके पास से चोरी किए गए इलेक्टि्रक वायर के 26 बंडल बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 1.72 लाख रुपए है। इसके अलावा दो ड्रिल मशीन, दुपहिया वाहन जब्त किया है। पूछताछ में सामने आया कि इसने वाडज और अडालज क्षेत्र में भी ऐसी ही चोरी को अंजाम दिया है। चोरी करने की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी।