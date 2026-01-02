Video News: अहमदाबाद में कार की टक्कर से बाइक चालक की मौत

Ahmedabad. शहर के गुजरात कॉलेज तीन रास्ते के पास एक जनवरी की रात 7.30 बजे बेकाबू कार की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई। बाकरोल निवासी चंद्रकांतभाई पंचाल (45) बाइक पर चाणक्यपुरी निवासी अर्चनाबेन ओझा को बिठाकर गुजरात कॉलेज तीन रास्ते के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में चंद्रकांतभाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उपचार के लिए एसवीपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस संबंध में रुषि पंचाल ने अज्ञात कार चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।