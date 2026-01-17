17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Video News: साबरमती जेल में पंजाब मूल के विचाराधीन कैदी ने की आत्महत्या

-विरमगाम रेलवे पुलिस ने बैग चोरी के आरोप में किया था गिरफ्तार

Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 17, 2026

Ahmedabad. शहर के साबरमती सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी के आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। इलाके के एसीपी डी वी राणा ने बताया कि आत्महत्या करने वाले कैदी का नाम निशान सिंह लोहार (31) है जो पंजाब के तरनतारन जिले के मुंडापिंडा गांव का रहने वाला है। उसे 8 जनवरी को विरमगाम रेलवे पुलिस ने सूरत से गांधीधाम जाने वाली ट्रेन से बैग चुराने के आरोप में पकड़ा था। अदालत में पेश करने पर आरोपी को साबरमती जेल में भेज दिया था।

जांच में सामने आया कि आरोपी ने 16 जनवरी की मध्यरात्रि बाद शांति निकेतन यार्ड के बैरक नंबर चार में बाथरूम में खुद की कपड़े की पगड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तड़के करीब तीन बजे मौत की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। प्रथम दृष्टया आरोपी के आत्महत्या करने की आशंका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

17 Jan 2026 11:15 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / Video News: साबरमती जेल में पंजाब मूल के विचाराधीन कैदी ने की आत्महत्या

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

Ahmedabad: द्विवार्षिक प्रवेश प्रक्रियाः डीई में 10 विद्यार्थियों को मिला दाखिला, 19 को फिर मौका

ACPDC
अहमदाबाद

Ahmedabad: सिविल अस्पताल में ब्लेडर एक्सट्रॉफी के गुर सीखने पहुंचे 14 देश के चिकित्सक

Civil Hospital
अहमदाबाद

राजकोट : 53 लाख की शराब भरा मिनी ट्रक जब्त, चालक हिरासत में

अहमदाबाद

वडोदरा में कंटेनर से 71 लाख की शराब बरामद, चालक गिरफ्तार

अहमदाबाद

अंबाजी मंदिर में 72 लाख का सोना भेंट

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.