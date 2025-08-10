रक्षाबंधन पर रेवाड़ी-कोटकासिम-किशनगढ़बास मार्ग रहा जाम…. देखें वीडियो….

कोटकासिम रक्षाबंधन के त्योहार पर शनिवार को रेवाड़ी-कोटकासिम-किशनगढ़ मुख्य सडक़ मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुबह से ही त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिली, बहनों और परिवारों का अपने भाइयों के घर जाने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन दोपहर तक वाहन दबाव इतना बढ़ गया कि कोटकासिम से लेकर किशनगढ़ की ओर मुख्य मार्ग पर यातायात ठप हो गया।
इस बार जाम की परेशानी के साथ-साथ मौसम ने भी लोगों को खूब सताया। कोटकासिम कस्बा सहित क्षेत्र में शनिवार रात करीब 2 बजे से रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण रास्तों पर पानी भर गया और कीचड़ फैल गया। इससे त्योहार पर बहनों को अपने भाइयों के घर राखी बांधने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भीगे रास्तों और फिसलन भरी सडक़ों पर दोपहिया वाहन चालकों को सावधानी से चलना पड़ा, जिससे यातायात की रफ्तार और धीमी हो गई। बाजारों में सब्जी, फल, मिठाई और राखियों की दुकानों पर दिनभर भीड़ रही। खासकर मिठाई की दुकानों पर रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए महिलाओं और बच्चों की लंबी कतारें लगीं। मुख्य मार्ग से गुजरने वाले वाहन बाजार के पास रुकते और पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सडक़ पर ही खड़े हो जाते, जिससे जाम और बढ़ता गया।
त्योहार की वजह से ऑटो, दोपहिया, चारपहिया और पैदल राहगीरों की भीड़ इतनी अधिक थी कि लोग रेंग-रेंग कर आगे बढ़ते नजर आए। कई यात्री समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए और मजबूरी में रास्ते में ही लंबे समय तक फंसे रहे।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
Trump’s 50% Tariffs On India: नीमराना-बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र में चिंता की लकीरें, जानिए क्या हो सकते हैं दूरगामी परिणाम