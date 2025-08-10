10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

रक्षाबंधन पर रेवाड़ी-कोटकासिम-किशनगढ़बास मार्ग रहा जाम…. देखें वीडियो….

रक्षाबंधन के त्योहार पर शनिवार को रेवाड़ी-कोटकासिम-किशनगढ़ मुख्य सडक़ मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुबह से ही त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिली, बहनों और परिवारों का अपने भाइयों के घर जाने का सिलसिला जारी रहा।

अलवर

kailash Sharma

Aug 10, 2025


कोटकासिम रक्षाबंधन के त्योहार पर शनिवार को रेवाड़ी-कोटकासिम-किशनगढ़ मुख्य सडक़ मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुबह से ही त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिली, बहनों और परिवारों का अपने भाइयों के घर जाने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन दोपहर तक वाहन दबाव इतना बढ़ गया कि कोटकासिम से लेकर किशनगढ़ की ओर मुख्य मार्ग पर यातायात ठप हो गया।
इस बार जाम की परेशानी के साथ-साथ मौसम ने भी लोगों को खूब सताया। कोटकासिम कस्बा सहित क्षेत्र में शनिवार रात करीब 2 बजे से रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण रास्तों पर पानी भर गया और कीचड़ फैल गया। इससे त्योहार पर बहनों को अपने भाइयों के घर राखी बांधने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भीगे रास्तों और फिसलन भरी सडक़ों पर दोपहिया वाहन चालकों को सावधानी से चलना पड़ा, जिससे यातायात की रफ्तार और धीमी हो गई। बाजारों में सब्जी, फल, मिठाई और राखियों की दुकानों पर दिनभर भीड़ रही। खासकर मिठाई की दुकानों पर रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए महिलाओं और बच्चों की लंबी कतारें लगीं। मुख्य मार्ग से गुजरने वाले वाहन बाजार के पास रुकते और पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सडक़ पर ही खड़े हो जाते, जिससे जाम और बढ़ता गया।
त्योहार की वजह से ऑटो, दोपहिया, चारपहिया और पैदल राहगीरों की भीड़ इतनी अधिक थी कि लोग रेंग-रेंग कर आगे बढ़ते नजर आए। कई यात्री समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए और मजबूरी में रास्ते में ही लंबे समय तक फंसे रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 12:36 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / रक्षाबंधन पर रेवाड़ी-कोटकासिम-किशनगढ़बास मार्ग रहा जाम…. देखें वीडियो….

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

भर्तृहरि मेले की तैयारियां जोरों पर, रोशनी की व्यवस्था और सड़क को कर रहे दुरुस्त

अलवर

दबंगों ने पांच बीघा फसल की नष्ट, पांच बाइक तोड़ी, झोपड़ी में लगाई आग

अलवर

सरिस्का में 16 टावरों पर लगे थर्मल कैमरे आठ माह से बंद, जंगल में बाघों की निगरानी हो रही कमजोर

अलवर

Trump’s 50% Tariffs On India: नीमराना-बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र में चिंता की लकीरें, जानिए क्या हो सकते हैं दूरगामी परिणाम

Neemrana-Behror industrial area
अलवर

Bharthari Nagar: खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलने पर लोग आश्चर्य चकित, सामने आई तीखी प्रतिक्रियाएं

rajasthan new district
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.