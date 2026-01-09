दो शराब तस्कर गिरफ्तार, अवैध शराब जब्त … देखें वीडियो ….

अलवर ञ्च पत्रिका. आबकारी विभाग की ओर से अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को आबकारी निरोधक दस्ते ने दो जगह कार्रवाई करते हुए 64 बोतल अंग्रेजी शराब और 144 देसी पव्वे बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन ने बताया कि सहायक आबकारी अधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में एक टीम ने रेलवे पुलिस के सहयोग से हरियाणा से गुजरात तस्करी कर ले जाई जा रही 64 बोतल अंग्रेजी शराब फॉर सेल इन हरियाणा की बरामद कर मुल्जिम पार्थ निवासी अहमदाबाद गुजरात को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आबकारी थाना राजगढ़ के प्रहराधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर 144 पव्वें देसी शराब बरामद कर अभियुक्त रघुवर दयाल मीणा निवासी राजगढ जिला अलवर को गिरफ्तार किया गया।