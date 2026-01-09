9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

दो शराब तस्कर गिरफ्तार, अवैध शराब जब्त … देखें वीडियो ….

आबकारी विभाग की ओर से अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

Google source verification

अलवर

image

kailash Sharma

Jan 09, 2026

अलवर ञ्च पत्रिका. आबकारी विभाग की ओर से अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को आबकारी निरोधक दस्ते ने दो जगह कार्रवाई करते हुए 64 बोतल अंग्रेजी शराब और 144 देसी पव्वे बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन ने बताया कि सहायक आबकारी अधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में एक टीम ने रेलवे पुलिस के सहयोग से हरियाणा से गुजरात तस्करी कर ले जाई जा रही 64 बोतल अंग्रेजी शराब फॉर सेल इन हरियाणा की बरामद कर मुल्जिम पार्थ निवासी अहमदाबाद गुजरात को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आबकारी थाना राजगढ़ के प्रहराधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर 144 पव्वें देसी शराब बरामद कर अभियुक्त रघुवर दयाल मीणा निवासी राजगढ जिला अलवर को गिरफ्तार किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 12:02 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Videos / दो शराब तस्कर गिरफ्तार, अवैध शराब जब्त … देखें वीडियो ….

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

Alwar Suicide News: दहेज में नहीं दी सोने की अंगूठी, तानों से तंग आकर 6 महीने की गर्भवती ने लगाया फंदा

Alwar Suicide News
अलवर

Success Story: अलवर की बेटी ने किया कमाल, संघर्षों से नहीं मानी हार, अब कर रही लाखों में कमाई

Success Story, Success Story of Rajasthan, Pickle Business, Pickle Business in Rajasthan, Pickle Business in Alwar, Pickle Business Story, Pickle Business News, सक्सेज स्टोरी, सक्सेज स्टोरी ऑफ राजस्थान, अचार बिजनेस, अचार बिजनेस इन राजस्थान, अचार बिजनेस इन अलवर, अचार बिजनेस स्टोरी, अचार बिजनेस न्यूज
अलवर

तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग, ग्रामीणों में आक्रोश

अलवर

Kirodi Lal Meena: ओम बाबा की डूंगरी पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किया डांस, मूंगफली बेचने वाले से पूछा- कितना कमा लेते हो

Kirodi Lal Meena
अलवर

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.