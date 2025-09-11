VIDEO मौसम: फिर छाए बादल, किसानों की बढ़ी चिंता, समेट रहे फसल… देखें वीडियो …

बारिश का दौर थमने के बाद किसानों ने खेतों में खड़ी फसल की कटाई का कार्य तेज कर दिया है। इस बीच बुधवार को बादलों के छाए रहने से किसानों की ङ्क्षचता फिर बढ़ गई। बदलते मौसम से किसानों के चेहरों पर ङ्क्षचता की लकीरें साफ देखाई दी। क्षेत्र में मक्का, बाजरा, ज्वार की फसलों की कटाई चल रही है। क्षेत्र में इस बार खरीफ़ की फसल अच्छी है। अब कटाई के दौरान मजदूरों की कमी भी महसूस हो रही है। काश्तकारों ने बताया कि 400 से 500 रुपए देने के बावजूद मजदूर नहीं मिल रहे। परिवारजनों के साथ ही फसल को समेटने का कार्य किया जा रहा है।
अलवर
