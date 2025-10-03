अभिषेक शर्मा की बहन की हुई शादी, शादी में कोमल ने भाई को किया मिस

अमृतसर से क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन की शादी की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। 3 अक्टूबर को अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा दुल्हन बन गईं। शादी के जोड़े में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थीं। बैंड बाजों के साथ कोमल अपने होने वाले पति के साथ गेट से शानदार एंट्री लेती नज़र आईं।

अमृतसर में शरमा परिवार के लिए यह दिन खुशी, इमोशन और जश्न से भरा हुआ रहा। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा की शादी बिज़नेसमैन लविश ओबेरॉय के साथ बड़े ही धूमधाम से हुई।

शादी में पारंपरिक लिबास, रंग-बिरंगे रस्मों-रिवाज़ और अपनों की मौजूदगी ने इस खास मौके को और भी यादगार बना दिया। कोमल ने अपनी ज़िंदगी के नए सफर की शुरुआत पूरे जोश और उत्साह के साथ की।

कोमल ने मीडिया से बात करते हुए अपनी खुशी जताई, लेकिन भाई की गैरमौजूदगी को लेकर थोड़ी भावुक भी दिखीं। उन्होंने कहा – “ये दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अपने भाई को मिस कर रही हूं।

दरअसल अभिषेक शर्मा इस खास मौके पर शामिल नहीं हो सके। क्योंकि इस वक्त अभिषेक ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ चल रही अनऑफिशियल वनडे सीरीज़ में भारत ए टीम का हिस्सा हैं। जिसकी वजह से वे शादी में नहीं पहुंच सके। सीरीज़ का दूसरा मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला गया, मगर इस मैच में अभिषेक का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उन्हें पहली ही गेंद पर गोल्डन डक आउट हो गए।

भारत ए की पूरी टीम 45.5 ओवर में 246 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम के लिए सबसे ज्यादा 58 रन रियान पराग ने बनाए। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ए के कप्तान जैक एडवर्ड्स ने 4 विकेट लिए – जिनमें अभिषेक, तिलक और कप्तान श्रेयस अय्यर भी शामिल थे।

बता दें कि भले ही अभिषेक इस खास दिन पर मौजूद नहीं रह सके, लेकिन उनका समर्पण और प्रोफेशनल कमिटमेंट ये दिखाता है कि एक युवा खिलाड़ी को किस तरह अपने करियर और निजी ज़िंदगी के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। उधर, कोमल और लविश ने अपनों के बीच नई ज़िंदगी की शुरुआत की, और इस पूरे मौके पर उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया।