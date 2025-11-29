पंजाब हड़ताल में खूनी बवाल: SHO को जलाने की कोशिश! PRTC के 10 कर्मचारियों पर केस दर्ज

पुलिस जब बसों की छत पर चढ़े यूनियन सदस्यों को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी, तभी यूनियन नेताओं ने खुद पर तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। इसी दौरान, यूनियन के सचिव सुखजिंदर सिंह निवासी धूरी ने कथित तौर पर इंस्पेक्टर जसवीर सिंह पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अचानक लगी आग से एसएचओ इंस्पेक्टर जसवीर सिंह की वर्दी, पगड़ी और कपड़े जल गए। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाकर उन्हें घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल संगरूर में भर्ती कराया।