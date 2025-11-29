पंजाब हड़ताल में खूनी बवाल: SHO को जलाने की कोशिश! PRTC के 10 कर्मचारियों पर केस दर्ज

पंजाब हड़ताल में खूनी बवाल (फोटो सोशल मीडिया)
Punjab Bus Strike: पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रेक्ट वर्कर यूनियन की हड़ताल ने संगरूर बस स्टैंड के समक्ष हिंसक रूप ले लिया, जब प्रदर्शनकारियों पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश करने का आरोप लगा। इस गंभीर घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के खिलाफ 'इरादा-ए-कत्ल' (हत्या के प्रयास) सहित 23 विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
थाना सिटी धूरी में इंस्पेक्टर जसवीर सिंह के दर्ज कराए बयान के अनुसार, सुबह करीब 8:30 बजे यूनियन के पदाधिकारियों और वर्करों ने बस स्टैंड के अंदर खड़ी सरकारी बसों को जबरन सड़क पर रोक दिया, जिससे क्षेत्र में यातायात पूरी तरह ठप हो गया। पुलिस और सिविल प्रशासन के समझाने के प्रयासों के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने।
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने आत्मदाह की धमकी देते हुए पेट्रोल की बोतलें निकालीं और खुद पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। इस दौरान, कुछ कर्मचारी सरकारी बसों की छत पर चढ़ गए और बस की संपत्ति पर भी पेट्रोल छिड़कने लगे। पुलिस ने बार-बार अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे।
पुलिस जब बसों की छत पर चढ़े यूनियन सदस्यों को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी, तभी यूनियन नेताओं ने खुद पर तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। इसी दौरान, यूनियन के सचिव सुखजिंदर सिंह निवासी धूरी ने कथित तौर पर इंस्पेक्टर जसवीर सिंह पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अचानक लगी आग से एसएचओ इंस्पेक्टर जसवीर सिंह की वर्दी, पगड़ी और कपड़े जल गए। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाकर उन्हें घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल संगरूर में भर्ती कराया।
इंस्पेक्टर जसवीर सिंह पर जानलेवा हमला करने के आरोप में यूनियन के 10 सदस्यों को नामजद किया गया है। इनमें सुखजिंदर सिंह (सचिव, धूरी), रमनदीप सिंह उर्फ रमणां, गुरजीत सिंह उर्फ हैप्पी, रूपिंदर सिंह उर्फ फौजी, मनप्रीत सिंह (जिला प्रधान, मालेरकोटला) सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को धरनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जानलेवा हमला करने के चलते इन 10 व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
