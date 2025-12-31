31 दिसंबर 2025,

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग, गुरुवार, 1 जनवरी 2026, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

गुरुवार, 1 जनवरी 2026 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

भारत

Kamlesh Kholiya

Dec 31, 2025

🌟(आज का पंचांग – गुरुवार, 1 जनवरी, 2026)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 11 रज्जब
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – शिशिर ऋतु
मास – पौष
पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 8:38 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 11:11 से 3:05 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 4:23 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:23 तक होगी तदुपरान्त चतुर्दशी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 1:30 से 3:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10:48 तक होगा तदुपरान्त मृगशिरा नक्षत्र होगा।
योग – शुभ योग सायं 5:13 तक रहेगा तदुपरान्त शुक्ल योग रहेगा।
करण – कौलव करण दिन 12:05 तक रहेगा तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग रात्रि 10:48 से प्रारम्भ

व्रत / दिवस विशेष – प्रदोष व्रत, नववर्ष दिवस, ईस्वी सन् 2026 प्रारम्भ, रोहिणी व्रत (जैन),

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृष राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृष होगी। आज रात्रि 10:48 तक जन्म लेने वाले बच्चों का रोहिणी नक्षत्र होगा तदुपरान्त मृगशिरा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर वा, वी, वु, वे, वो पर रखे जा सकते हैं।

वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं. वृष राशि में जन्मे बच्चे सौम्य स्वभाव, सहनशील, धैर्यवान, शीतल स्वभाव वाले, कलात्मक, रसिक प्रवृत्ति वाले, तेजस्वी, संघर्षशील, हठी, स्वाभिमानी, दयालु, कृतज्ञ, माता पिता व गुरु भक्त, आकर्षक, ऐश्वर्य युक्त, आभूषण आदि अलंकरण प्रिय होते हैं।

ये व्यक्ति तेजस्वी, संघर्षशील, स्वाभिमानी, श्रेष्ट मित्रों से युक्त, माता-पिता तथा गुरु के भक्त होते हैं। ये लोग सुखमय तथा अधिकार पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इस राशि के जातक प्राय: बैंकिंग, तेल एवं इत्रादि व्यवसाय, भवन-निर्माण, विज्ञापन अथवा कलादि से सम्बन्ध रखने वाले होते हैं।

✍️ पं. मुकेश भारद्वाज
📍 ज्योतिर्विद् एवं वास्तुविद्

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, गुरुवार, 1 जनवरी 2026, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

