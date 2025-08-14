Aaj Ka Panchang : आज का पंचांग देखिए, गुरुवार, 14 अगस्त, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

(आज का पंचांग – गुरुवार, 14 अगस्त, 2025)
विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 19 सफ़र
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – वर्षा ऋतु
मास – भाद्रपद
पक्ष – कृष्ण
श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 7:39 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 10:54 से 3:46 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 5:24 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।
तिथि – षष्ठी तिथि रात्रि 2:08 तक होगी तदुपरान्त सप्तमी तिथि होगी।
दिशा शूल – आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 1:30 से 3:00 तक रहेगा।
नक्षत्र – रेवती नक्षत्र दिन 9:06 तक होगा तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र होगा।
योग – शूल योग दिन 1:12 तक रहेगा तदुपरान्त गंड योग रहेगा।
करण – गर करण दिन 3:16 तक तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।
विशिष्ट योग – महापात योग दिन 2:50 से सायं 6:45 तक, सर्वार्थीसिद्धि योग सूर्योदय से संपू्ण दिनरात्रि, रवियोग दिन 9:06 से प्रारम्भ,
व्रत / दिवस विशेष – भदा रात्रि 2:08 से प्रारम्भ, चांद छट् व्रत, चंद्रोदय जयपुर में रात्रि 10:16 पर, बलदेव जयंती, हल षष्ठी व ललही छठ, विश्व युवा दिवस, पंचक दिन 9:06 तक, चेहलम (मु.), गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि,
चन्द्रमा – आज दिन 9:06 तक मीन राशि में होगा तदुपरान्त मेष राशि में प्रवेश होगा।
आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज दिन 9:06 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मीन होगी तदुपरान्त मेष राशि होगी। आज दिन 9:06 तक रेवती नक्षत्र होगा तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ची, चू, चे, चो, ला पर रखे जा सकते हैं।
मीन राशि के स्वामी गुरु हैं इस राशि के बच्चे सौम्य, गंभीर स्वभाव वाले, बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी, साहित्य प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, भावुक, अध्ययनशील, सज्जन, कल्पनाशील, उच्चाकांक्षी, स्वाभिमानी चंचल होते हैं। अपनी मान-मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान भी रखने वाले होते है. समाज सुधारक व अध्यापन सम्बन्धी कार्यो में सफल होते हैं।
पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्
