Panchang: आज का पंचांग 15 मार्च 2026: पापमोचनी एकादशी, द्विपुष्कर राजयोग, राहुकाल और चौघड़िया समय जानें

Aaj Ka Panchang 15 March 2026 : आज का पंचांग 15 मार्च 2026: आज का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज पापमोचनी एकादशी का पावन व्रत है, जिसे पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज श्रवण नक्षत्र, परिघ योग और द्विपुष्कर राजयोग का भी विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे शुभ योगों में भगवान विष्णु की पूजा, दान-पुण्य और व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार आज का राहुकाल, चौघड़िया, दिशा शूल, तिथि, नक्षत्र और ग्रहों के गोचर जानना महत्वपूर्ण माना जाता है ताकि दिन के कार्य शुभ समय में किए जा सकें। आइए जानते हैं आज का संपूर्ण पंचांग और इस सप्ताह के प्रमुख व्रत-त्योहार।