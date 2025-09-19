Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग, शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025, : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

भारत

Kamlesh Kholiya

Sep 19, 2025

🌟(आज का पंचांग – शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 26 रवि उल अव्वल
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – शरद् ऋतु
मास – आश्विन
पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः सूर्योदय से 10:50 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 12:21 से 1:51 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 4:53 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – त्रयोदशी तिथि रात्रि 11:37 तक होगी तदुपरान्त चतुर्दशी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 10:30 से 12:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – अश्लेषा नक्षत्र प्रातः 7:06 तक रहेगा तदुपरान्त मघा नक्षत्र होगा।
योग – सिद्ध योग रात्रि 8:41 तक रहेगा तदुपरान्त साध्य योग रहेगा।
करण – गर करण दिन 11:31 तक तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 11:37 से प्रारम्भ, त्रयोदशी व मघा का श्राद्ध, प्रदोष व्रत, मास शिवरात्रि, कलियुगादि तिथि, गंडमूल संपू्ण दिनरात,

चन्द्रमा – आज प्रातः 7:06 तक कर्क राशि में होगा तदुपरान्त सिंह राशि में प्रवेश होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र चरण 3 में प्रवेश दिन 1:09 पर

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज प्रातः 7:06 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कर्क होगी तदुपरान्त सिंह राशि होगी। आज प्रातः 7:06 तक अश्लेषा नक्षत्र होगा तदुपरान्त मघा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर डो, म, मी, मु, मे पर रखे जा सकते हैं।

कर्क राशि के स्वामी चन्द्र हैं। यह जल प्रधान राशि है। ये बहुत भावुक होते हैं। भावनाओं के आवेग में बहने के करण चंचल प्रकृति के और बार बार निर्णय बदलने वाले हो सकते हैं। सुन्दर व आकर्षक होते है। व्यवहार मिलनसार होता है. कला, संगीत, साहित्य प्रेमी, कल्पनाशील, धार्मिक, दयालु, सहृदय, ईमानदार होते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। इस राशि के बच्चे निडर, साहसी, दयालु, ऐश्वर्यशाली, शत्रुहन्ता होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 12:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Surya Grahan 2025 Effect On Rashi : सूर्य ग्रहण के लगने से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जानिए

Surya Grahan 2025 Effect On Rashi
धर्म/ज्योतिष

Shani Nakshatra Parivartan 2025: शनि बदलने जा रहे नक्षत्र, 3 राशियों की किस्मत चमकने के संकेत

Shani Nakshatra Parivartan 2025, Saturn Nakshatra transit 2025, Shani transit effects on zodiac signs, Saturn Nakshatra change October 2025, Zodiac signs lucky in Shani Nakshatra Parivartan,
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 September 2025 : इन 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 September 2025
राशिफल

Navratri Puja Samagri List: नवरात्रि में घटस्थापना ऐसे करें, अभी नोट कर लें पूजा की सही विधि और सामग्री

Navratri Puja Samagri List
धर्म और अध्यात्म

Surya Gochar Effects On Rashi: सूर्य गोचर से इन राशियों के बुरे दिन शुरू, ज्योतिषी से जानिए उपाय

Surya Gochar 2025 effects on zodiac signs, Sun transit September 2025 astrology, Sun transit negative impact on Rashi, Surya Gochar bad effects on zodiac signs,
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.