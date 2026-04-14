Exam Success Mantra: एग्जाम की टेंशन ने उड़ा रखी है नींद? इन आसान ‘सफलता मंत्रों’ से बढ़ाएं अपना फोकस और कॉन्फिडेंस

Exam Success Mantra: आज के कॉम्पिटिशन वाले दौर में छात्रों पर पढ़ाई और अच्छे मार्क्स लाने का भारी दबाव हमेशा बना रहता है। इसलिए कई बार दिन-रात मेहनत करके पढ़ाई करने के बावजूद, कुछ छात्रों को परीक्षा का ख्याल आते ही घबराहट होने लगती है और पढ़ा हुआ सब भूलने जैसा महसूस होने लगता है। ऐसे में छात्र के मेहनत करने के बाद भी आखिरी समय पर कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से परीक्षाएं खराब हो जाती हैं, जिसका असर उनके आने वाले करियर पर पड़ता है।