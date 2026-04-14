Surya Gochar 2026: सूर्य-मंगल-केतु का असर: इन राशियों पर बढ़ सकता है तनाव और परेशानी

Surya Gochar 2026: 14 अप्रैल 2026 ज्योतिष के नजरिए से बड़ा खास दिन है। इस दिन सूर्य अपनी (Surya Transit in Aries 2026) राशि बदलकर मेष में जा पहुंचेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मेष के स्वामी मंगल हैं, और सूर्य इस दौरान अश्विनी नक्षत्र को छूएंगे, जिसके स्वामी केतु हैं। मंगल और केतु, दोनों की ऊर्जा एक साथ एक्टिव हो जाएगी और इसका असर तेज, उग्र, और अचानक बदलाव वाले रूप में देखने को मिलेगा।