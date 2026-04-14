Surya Gochar 2026: सूर्य-मंगल-केतु का असर: इन राशियों पर बढ़ सकता है तनाव और परेशानी

Surya Gochar 2026: 14 अप्रैल 2026 सूर्य गोचर का प्रभाव (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Surya Gochar 2026: 14 अप्रैल 2026 ज्योतिष के नजरिए से बड़ा खास दिन है। इस दिन सूर्य अपनी (Surya Transit in Aries 2026) राशि बदलकर मेष में जा पहुंचेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मेष के स्वामी मंगल हैं, और सूर्य इस दौरान अश्विनी नक्षत्र को छूएंगे, जिसके स्वामी केतु हैं। मंगल और केतु, दोनों की ऊर्जा एक साथ एक्टिव हो जाएगी और इसका असर तेज, उग्र, और अचानक बदलाव वाले रूप में देखने को मिलेगा।
इस गोचर (Surya Gochar 2026) का असर कुछ राशियों पर खास तौर से तगड़ा पड़ सकता है। सबसे ज्यादा कन्या, तुला और मकर राशि वालों को सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए, जानते हैं इन तीनों पर कैसा असर पड़ेगा
(वीडियो सोर्स : Anshuman Astrology Channel)
कन्या वालों के लिए वक्त थोड़ा चुनौती भरा है। अभी करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें तो ही अच्छा है।
क्या करें?
रोज सुबह “ॐ सूर्याय नमः” या “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें। इससे मन मजबूत रहेगा।
तुला वालों के लिए सूर्य का यह गोचर कुछ असहज सा है क्योंकि यहां सूर्य नीच का माना जाता है।
क्या करें?
खुद को बिजी रखें, योग-ध्यान करें और निगेटिव लोगों से दूरी बनाएं।
मकर राशि के लिए यह समय अचानक बदलाव लेकर आ सकता है, खासकर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में।
क्या करें?
सूर्योदय पर हनुमान चालीसा पढ़ें, इससे दिमागी ताकत और सुरक्षा मिलती है।
ज्योतिष में मंगल और केतु, दोनों को अग्नि तत्व का माना गया है। ये जहां भी एक्टिव होते हैं, वहां एनर्जी, गुस्सा, रिस्क और अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं।
इन तीनों के मेल में या तो जबरदस्त तरक्की होती है, या फिर कुछ अचानक मुश्किलें आ सकती हैं।
14 अप्रैल के बाद कन्या, तुला और मकर वालों के लिए वक्त थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन घबराने की बात नहीं। थोड़़ी सावधानी और सही उपायों के साथ ये फेज भी आसानी से निकल जाएगा बस धैर्य रखें और खुद पर भरोसा रखें।
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