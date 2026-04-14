Aaj Ka Rashifal 15 April 2026 : आज का राशिफल : प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का संयोग, इन 5 राशियों पर रहेगी महादेव की विशेष कृपा

Aaj Ka Rashifal 15 April 2026 : आज 15 अप्रैल 2026 का दिन अत्यंत खास है, क्योंकि इस दिन प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का शुभ संयोग बन रहा है। यह दुर्लभ योग भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर माना जाता है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और साधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, बाधाओं से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के योग बनते हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिव्य संयोग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में दिखाई देगा। किसी के लिए आर्थिक उन्नति के संकेत हैं तो किसी के लिए रिश्तों में मधुरता बढ़ने के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का विस्तृत राशिफल… (Daily Rashifal in hindi)