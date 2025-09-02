आज का राशिफल, मंगलवार, 2 सितम्बर, 2025, | Horoscope 2 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – मंगलवार, 2 सितम्बर, 2025, कर्क – समय रहते अपने जरूरी कार्य पूरे करें। अपने व्यवहार को सुधारने की आवश्यकता है। कन्या – दिन की शुरुआत किसी नेक कार्य से होगी। बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।
