Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग देखिए, शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

भारत

Kamlesh Kholiya

Aug 22, 2025

(आज का पंचांग – शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025)

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 27 सफ़र
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – शरद् ऋतु प्रारम्भ,
मास – भाद्रपद
पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः सूर्योदय से 10:54 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 12:30 से 2:06 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 5:18 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – चतुर्दशी तिथि दिन 11:56 तक होगी तदुपरान्त अमावस्या तिथि होग।

दिशा शूल – आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 10:30 से 12:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – अश्लेषा नक्षत्र रात्रि 12:17 तक होगा तदुपरान्त मघा नक्षत्र होगा।
योग – वरियान योग दिन 2:35 तक रहेगा तदुपरान्त परिघ योग रहेगा।
करण – शकुनि करण दिन 11:56 तक तदुपरान्त चतुष्पद करण रहेगा।

व्रत / दिवस विशेष – सायन कन्या में सूर्य रात्रि 2:04 पर, शरद्ऋतु प्रारम्भ, पितृकार्य अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, जैन वृषभोत्सव, मन्वादि, जीवंतिका पूजन) गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि

चन्द्रमा – आज रात्रि 12:17 तक कर्क राशि में होगा तदुपरान्त सिंह राशि में प्रवेश होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज रात्रि 12:17 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कर्क होगी तदुपरान्त सिंह राशि होगी। आज रात्रि 12:17 तक अश्लेषा नक्षत्र होगा तदुपरान्त मघा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर डी, डू, दे, डो, म पर रखे जा सकते हैं।

कर्क राशि के स्वामी चन्द्र हैं। यह जल प्रधान राशि है। ये बहुत भावुक होते हैं। भावनाओं के आवेग में बहने के करण चंचल प्रकृति के और बार बार निर्णय बदलने वाले हो सकते हैं। सुन्दर व आकर्षक होते है। व्यवहार मिलनसार होता है। कला, संगीत, साहित्य प्रेमी, कल्पनाशील, धार्मिक, दयालु, सहृदय, ईमानदार होते हैं।

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Aug 2025 01:41 pm

Published on:

22 Aug 2025 12:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / आज का पंचांग देखिए, शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal, 22 August 2025 : मां लक्ष्मी की कृपा से आज खुल जाएगी इन 5 राशियों की किस्मत! क्या आपकी राशि है इनमें?

Aaj Ka Rashifal 22 August 2025 
राशिफल

Aaj Ka Tula Rashifal 22 August 2025 : तुला राशि वालों के लिए सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का दिन, भाग्य और मेहनत का मिलेगा पूरा साथ

Aaj Ka Tula Rashifal 22 August 2025
राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 August 2025 : आज कुंभ राशि वाले पैसों को लेकर रहें सावधान, इस रंग में छिपा है आपका सौभाग्य, पढ़िए आज का राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 August 2025
राशिफल

Chaurchan Parv 2025: भादो में इस दिन महिलाएं करती हैं चंद्रदेव की आराधना, जानें क्यों खास है चौरचन पूजा?

Chaurchan Parv 2025
धर्म-कर्म

Pitru Paksha 2025 Grahan: पितृ पक्ष 2025 में लग रहे दो ग्रहण, कौन सी राशियां रहें सावधान? जानें ज्योतिषीय प्रभाव

Pitru Paksha 2025 Grahan
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.