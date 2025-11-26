आज का पंचांग, बुधवार, 26 नवम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – बुधवार, 26 नवम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 5 जमादि उलसानी

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – हेमंत ऋतु

मास – मार्गशीर्ष

पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः सूर्योदय से 9:36 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 10:55 से 12:14 तक रहेगा। चर, लाभ के चौघड़िये क्रमशः 2:52 से सूर्यास्त तक रहेंगे। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – षष्ठी तिथि रात्रि 12:02 तक होगी तदुपरान्त सप्तमी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 12:00 से 1:30 तक

नक्षत्र – श्रवण नक्षत्र रात्रि 1:33 तक रहेगा तदुपरान्त धनिष्ठा नक्षत्र होगा।

योग – वृद्धि योग दिन 12:42 तक रहेगा तदुपरान्त ध्रुव योग रहेगा।

करण – कौलव करण दिन 11:29 तक रहेगा तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग – महापात योग दिन 11:09 तक, कुमारयोग रात्रि 12:02 तक, रवियोग रात्रि 1:33 तक, राजयोग रात्रि 1:33 से सूर्योदय तक,

व्रत / दिवस विशेष – श्री राम कलेवा, स्कन्ध षष्ठी व्रत, चम्पा षष्ठी (महाराष्ट्र), संविधान दिवस,

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश दिन 1:22 पर, बुध उदय पूर्व में रात्रि 8:53 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मकर होगी।

आज रात्रि 1:33 जन्म लेने वाले बच्चों का श्रवण नक्षत्र रहेगा तदुपरान्त धनिष्ठा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर खू , खे, खो, ग पर रखे जा सकते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं।

ये राशि शांत स्वभाव की धैर्यवान व सहनशील होती हैं परंतु ये लोभी भी होते हैं। इनका व्यवहार गहन विचार करने वाला व क्षमाशील होता हैं। ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं। ये चर राशि होने के कारण एक स्थान पर एक जगह टिक कर कार्य नहीं कर पाते।अधिकतर तोल-मोल कर बात करते हैं और एकांतप्रिय, तपस्या व तप पसंद करते हैं। ऐसे जातक गंभीर, भावुक, संवेदनशील, उच्चाभिलाषी, सेवाधर्मी, मननशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् 🌟