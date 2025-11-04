Patrika LogoSwitch to English

आज का पंचांग, मंगलवार, 4 नवम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

मंगलवार, 4 नवम्बर 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

Google source verification

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Nov 04, 2025

🌟(आज का पंचांग – मंगलवार, 4 नवम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 12 जमादि उल अव्वल
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – हेमंत ऋतु
मास – कार्तिक
पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9:26 से 1:32 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 2:54 से 4:16 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – चतुर्दशी तिथि रात्रि 10:37 तक होगी तदुपरान्त पूर्णिमा तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 3:00 से 4:30 तक

नक्षत्र – रेवती नक्षत्र दिन 12:35 तक तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र रहेगा।
योग – वज्र योग दिन 3:43 तक रहेगा तदुपरान्त सिद्धि योग रहेगा।
करण – गर करण दिन 12:21 तक तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग दिन 12:35 तक, सर्वार्थसिद्धि व अमृतसिद्धि योग दिन 12:35 से सूर्योदय तक,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 10:37 से प्रारंभ, काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस, वैकुण्ठ चतुर्दशी, पंचक दिन 12:35 तक, मेला चंद्रभागा प्रारंभ 3 दिन का झालावाड़ ( (राज.), गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि,

चन्द्रमा – आज दिन 12:35 तक मीन राशि में होगा तदुपरान्त मेष राशि में प्रवेश होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज दिन 12:35 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मीन होगी तदुपरान्त मेष राशि होगी। आज जन्म लेने वाले बच्चों का दिन 12:35 तक रेवती नक्षत्र होगा तदुपरान्त अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर चा, ची, चू, चे, चो, ला पर रखे जा सकते हैं।

मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, इस राशि के बच्चे सौम्य, गंभीर स्वभाव वाले, बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी, साहित्य प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, भावुक, अध्ययनशील, सज्जन, कल्पनाशील, उच्चाकांक्षी, स्वाभिमानी चंचल होते हैं। अपनी मान-मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान भी रखने वाले होते है. समाज सुधारक व अध्यापन सम्बन्धी कार्यो में सफल होते हैं।

मेष राशि – मेष राशि अग्नि तत्त्व व क्षत्रिय स्वभाव राशि है। इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। इस राशि में जन्मे बच्चे दबंग, साहसी, कुटुंब का पालन करने वाले, कार्यारम्भ में रूचि रखने वाले, हमेशा सक्रिय, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, जुझारू और थोड़े जल्दबाज होते हैं। शारीरिक सौष्ठव को बनाये रखने के लिए सदा क्रियाशील रहते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

Published on:

04 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, मंगलवार, 4 नवम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

