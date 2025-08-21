Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल, गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 | Horoscope 21 August 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 : आज का राशिफल में जानिए सभी 12 राशियों का भविष्य। जानिए आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता, उज्जैन से जानते हैं आज का भविष्यफल।

भारत

Kamlesh Kholiya

Aug 21, 2025

राशिफल – गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 : आज का राशिफल में जानिए सभी 12 राशियों का भविष्य। जानिए आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता, उज्जैन से जानते हैं आज का भविष्यफल।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2025 04:32 pm

Published on:

21 Aug 2025 12:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / आज का राशिफल, गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 | Horoscope 21 August 2025 | Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal, 21 August 2025 : आज का गुरु पुष्य योग, किस राशि पर बरसेंगी लक्ष्मी जी की कृपा, किसे मिलेगा धन-वैभव का खजाना?

Aaj Ka Rashifal 21 August 2025 
राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 August 2025 : गुरु पुष्य और अमृतसिद्धि योग का असर, कुंभ वालों को निवेश से मिलेगा शानदार मुनाफा

Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 August 2025 
राशिफल

Aaj Ka Tula Rashifal 21 August 2025 : गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग, तुला राशि वालों के लिए खुलेगा किस्मत का पिटारा, जानिए आज का शुभ रंग  

Aaj Ka Tula Rashifal 21 August 2025
राशिफल

Tarot Rashifal 21 August 2025 : अमृतसिद्धि, गुरु पुष्य और सर्वार्थसिद्धि योग का अद्भुत संयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Tarot Rashifal 21 August 2025 :
राशिफल

Radha Ashtami 2025 : कब है राधा अष्टमी व्रत, जानिए तिथि, मुहूर्त और राधा रानी की पूजा विधि

Radha Ashtami 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.