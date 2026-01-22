22 जनवरी 2026,

टैरो राशिफल 23 जनवरी 2026: बसंत पंचमी पर इन 5 राशियों पर बरसेगी मां सरस्वती की कृपा? टैरो से जानें अपना भविष्य

Tarot Card Reading 23 January 2026 : 23 जनवरी 2026, बसंत पंचमी और सरस्वती जयंती के अवसर पर जानें अपना टैरो राशिफल। क्या शुक्रवार का दिन आपके लिए धन लाभ लाएगा या रखनी होगी सावधानी? पढ़ें नीतिका शर्मा की सटीक भविष्यवाणी।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Jan 22, 2026

Tarot Card Reading 23 January 2026

Tarot Card Reading 23 January 2026 : टैरो राशिफल 23 जनवरी 2026

Tarot Card Reading 23 January 2026: आज 23 जनवरी 2026, माघ मास का 20वां दिन है और पूरा देश बसंत पंचमी व सरस्वती जयंती का पावन पर्व मना रहा है। शुक्रवार का यह दिन माता लक्ष्मी की आराधना के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सूर्य देव मकर राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा का गोचर कुंभ से मीन राशि में होने जा रहा है। ग्रहों की इस विशेष स्थिति और शुभ योगों के बीच, आपकी राशि के कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं? आइए, टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज अपने घर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज अपनी माता की सेहत का अधिक ख्याल रखें। माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। परिवार में आपसी तालमेल एवं सौहार्द की कमी होगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए फिलहाल अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य अभी अधूरे रह सकते हैं। , उन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें। गलत संगत से बचकर रहें वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते है।

मिथुन टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Gemini)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रतिष्ठा में लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपके सामाजिक मान सम्मान की वृद्धि होगी। कार्य व व्यापार में लाभ के अवसर रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ व्यावसायिक योग्यताओं को निखारने का अवसर प्राप्त होगा।

कर्क टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज व्यावसायिक गतिविधियों में आज आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। आज संतान पक्ष के वैवाहिक प्रयासों को सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य के कारण कुछ चिंता रहेगी।

सिंह टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज निर्णय लेते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। आपका एक गलत निर्णय परेशानी में डाल सकता हैं, अतः सोच समझकर ही निर्णय लें। जायदाद के मामलों में कोई पेशेवर व्यक्ति परेशानियां दे सकता है, किन्तु बुद्धिमत्ता व सावधानी से आप बच सकते है।

कन्या टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Virgo)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों को आज किसी स्त्री के कारण मानसिक तनाव का शिकार होना पड़ सकता है। साथ ही लव लाइफ के लिए भी दिन तनावपूर्ण रहने वाला है। क्रोध से बचें, पक्षियों को दाना डालें।

तुला टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Libra)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों को आज पूंजी निवेश में लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। अत्यधिक परिश्रम व अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा। धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Today Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए कुछ अधिक प्रयास करने होंगे। उदर संक्रमण, पाचन संस्थान के रोग परेशान करेंगे।

धनु टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Sagittarius)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज धनु राशि के जातकों को आज किसी पर भी अधिक भरोसा करने से बचने की जरूरत है। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अजनबी पर भरोसा न करें। इस समय जब आप अपने जीवन के संघर्ष के दौर से गुजर रहे होंगे तो अधिक परिश्रम करने से आपकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Today Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को आज प्रत्यक्ष रूप में शत्रुओं से परेशानी होगी, सोच समझकर कार्य की रूपरेखा तय करें। करीबी व्यक्ति के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होंगे।

कुंभ टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज पारिवारिक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही आज आपको सरकारी कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। हालांकि, आज आपको नई नई कठिनाइयों के कारण परेशानी हो सकती है।

मीन टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Pisces)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को विदेश और निवेश दोनों ही संदर्भों में अचानक ही लाभ होगा। तमाम परेशानियों के बावजूद भी आपके मित्र आपका साथ देंगे। उदर विकार, कमर दर्द से प्रभावित रहेंगे।

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

tarot card rashifal

Updated on:

22 Jan 2026 05:04 pm

Published on:

22 Jan 2026 05:03 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल 23 जनवरी 2026: बसंत पंचमी पर इन 5 राशियों पर बरसेगी मां सरस्वती की कृपा? टैरो से जानें अपना भविष्य

