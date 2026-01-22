Saraswati Mantra: बसंत पंचमी 2026: परीक्षा में सफलता के लिए जपें ये 7 शक्तिशाली सरस्वती मंत्र

Saraswati Mantra : परीक्षा से पहले करें ये उपाय: बसंत पंचमी के 7 सरस्वती मंत्र बदल सकते हैं परिणाम (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Saraswati Puja Mantra : सरस्वती पूजा, जिसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देवी देवी सरस्वती को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। 2026 में, सरस्वती पूजा शुक्रवार, 23 फरवरी को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी वसंत के आगमन का प्रतीक है। इस दिन, भक्त ज्ञान, ज्ञान और रचनात्मकता के लिए देवी सरस्वती का आशीर्वाद मांगते हैं। यह त्यौहार छात्रों, कलाकारों और विद्वानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा और कला में नई शुरुआत का प्रतीक है।
1.
सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने।
विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते॥
सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने।
विद्यारूपाय विशालाक्षी विद्याम् देहि नमोस्तुते॥
अर्थ:
यह मंत्र देवी सरस्वती से की गई हार्दिक प्रार्थना है, जिसमें उनसे ज्ञान, बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद मांगा जाता है। यह छात्रों, विद्वानों और ज्ञान चाहने वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है।
2.
या कुन्देंदुतुषाहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता।
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना॥
या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिरदेवैः सदा वंदिता।
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाद्यपहा॥
या कुन्देन्दु तुषाराहारा धवला या शुभ्रा वस्त्रावृता
या वीणा वर दण्ड मंडिता करा या श्वेत पद्मासन
या ब्रह्मच्युत शंकरा प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता
सा माम् पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा]
अर्थ:
वह जो चमेली के फूल, चंद्रमा और बर्फ की माला की तरह सफेद है,
वह जो शुद्ध श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई है,
वह जिसके हाथ वीणा और वरदान देने वाली छड़ी से सुशोभित हैं,
वह जो श्वेत कमल पर विराजमान है,
वह जिसकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा सदैव पूजा की जाती है,
देवी सरस्वती मेरी सारी अज्ञानता और जड़ता को दूर कर मुझे ज्ञान का आशीर्वाद दें।
3.
जय जय देवी, चराचर सारे
कुञ्चयुग शोभित मुक्ताहरे
वीना रंजित पुस्तक हस्ते
भगवती भारती देवी नमस्तुते
[जया जया देवी, चराचार सारे
कूचा युग शोभिता मुक्ता हारे
बीना रंजीता पुस्तका हस्ते
भगवती भारती देवी नमस्ते]
अर्थ:
समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त देवी की जय, जय हो,
नाजुक हाथों और चमकती मोतियों की माला से सुशोभित,
उनके हाथों में वीणा और एक पवित्र पुस्तक थी।
हे दिव्य मां भारती, मैं तुम्हें नमन करता हूँ!
4.
नित्यानंदे निराधारे निष्कलायै नमो नमः।
विद्याधरे विशालाक्षी शुद्धज्ञाने नमो नमः ||
[नित्यानंदे निराधरे निष्कलयै नमो नमः
विद्याधरे विशालाक्षी शुद्धज्ञाने नमो नमः]
अर्थ:
शाश्वत आनंदमयी, निराकार और निराकार देवी को नमस्कार है। ज्ञान की देवी, व्यापक आंखों वाली और शुद्ध ज्ञान के अवतार को नमस्कार।
5.
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि।
विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा॥
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी।
विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा॥
अर्थ:
हे मां सरस्वती, जो सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं ज्ञान की तलाश शुरू कर रहा हूँ; मुझे इस प्रयास में हमेशा सफलता मिले।
नमस्ते शारदे देवी, काश्मीरपुर वासिनी,
त्वामहं प्रार्थये नित्यं, विद्या दानं च देहि में,
कंबू कंठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणंभूषिता,
महासरस्वती देवी, जिव्हाग्रे सन्नी विश्यताम् ।।
शारदायै नमस्तुभ्यं , मम ह्रदय प्रवेशिनी,
परीक्षायां समुत्तीर्णं, सर्व विषय नाम यथा।।
सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि ।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॥
सरस्वती पूजा पर, भक्त देवी सरस्वती की मूर्ति के पास किताबें और वाद्य यंत्र रखकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। पीले रंग की सजावट और कपड़े आम हैं, यह त्योहार पीले रंग से जुड़ा है, जो प्रकृति की चमक और जीवन की जीवंतता का प्रतीक है।
देश के कुछ हिस्सों में, परिवार इस दिन छोटे बच्चों को लिखना सिखाते हैं, जो उनकी शैक्षिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। स्कूल और स्थानीय समूह अक्सर ऐसे उत्सव आयोजित करते हैं जिनमें प्रार्थनाएँ और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती हैं।
पंजाब में, वसंत पंचमी पतंग उत्सव के साथ
