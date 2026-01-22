Saraswati Mantra: बसंत पंचमी 2026: परीक्षा में सफलता के लिए जपें ये 7 शक्तिशाली सरस्वती मंत्र

Saraswati Puja Mantra : सरस्वती पूजा, जिसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देवी देवी सरस्वती को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। 2026 में, सरस्वती पूजा शुक्रवार, 23 फरवरी को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी वसंत के आगमन का प्रतीक है। इस दिन, भक्त ज्ञान, ज्ञान और रचनात्मकता के लिए देवी सरस्वती का आशीर्वाद मांगते हैं। यह त्यौहार छात्रों, कलाकारों और विद्वानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा और कला में नई शुरुआत का प्रतीक है।