Basant Panchami 2026 Date: बसंत पंचमी : आखिर सही तारीख क्या है 23 या 24 जनवरी? यहां जानिए सबकुछ शुभ मुहूर्त, योग और खास बातें

Basant Panchami 2026 Date : बसंत पंचमी का त्योहार बस आने ही वाला है। हिंदू संस्कृति में इसे ज्ञान, समझदारी और नई शुरुआत का दिन मानते हैं। इस दिन लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। वो देवी जिन्हें ज्ञान, वाणी और कला की देवी कहा जाता है। पूजा में लोग देवी को उनकी पसंदीदा चीजें चढ़ाते हैं, जैसे मिठाई, फल और खास तौर पर पीले रंग के कपड़े। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी का आशीर्वाद मिलता है। लोग मानते हैं कि इस दिन की गई पूजा पुराने बुरे असर को दूर करती है और समझदारी की राह खोलती है।