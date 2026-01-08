8 जनवरी 2026,

गुरुवार

आज का राशिफल, शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 | Horoscope 9 January 2026 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शुक्रवार, 9 जनवरी 2026, मिथुन – कार्यभार अधिक रहेगा। विचार-विमर्श और योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यस्त रह सकते हैं। कर्क – पिछले कार्यों के परिणामस्वरूप मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेखन, कला और सूचना तंत्र से जुड़े लोगों को विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों

Kamlesh Kholiya

Jan 08, 2026

राशिफल – शुक्रवार, 9 जनवरी 2026, मिथुन – कार्यभार अधिक रहेगा। विचार-विमर्श और योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यस्त रह सकते हैं। कर्क – पिछले कार्यों के परिणामस्वरूप मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेखन, कला और सूचना तंत्र से जुड़े लोगों को विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।

08 Jan 2026 03:45 pm

