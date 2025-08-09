आज का राशिफल, शनिवार, 9 अगस्त, 2025 | Horoscope 9 August 2025 | Rajasthan Patrika

(राशिफल – शनिवार, 9 अगस्त, 2025)

मेष – आपकी आदतों के कारण आपने अपनों से दूरियाँ बना ली हैं। समय रहते अपने स्वभाव और व्यवहार को बदलना आपके लिए अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। नए संपर्क स्थापित होंगे।

वृषभ – पारिवारिक लोगों से संबंध मधुर होंगे। कार्यस्थल पर किसी से आकर्षण हो सकता है। भाग्योदय संभव है। जो भी कार्य करें, पूरे आत्मविश्वास और आनंद के साथ करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी।

मिथुन – नए व्यापार की शुरुआत अनुकूल होगी। कान संबंधित पीड़ा हो सकती है। अनावश्यक विवादों में न पड़ें, नुकसान हो सकता है। नौकरी में बदलाव के योग हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता मिल सकती है।

कर्क – आर्थिक मामलों के सुलझने की उम्मीद है। जिन लोगों की आपने मदद की थी, वही आपका विरोध कर सकते हैं। रुचि अनुसार कार्य मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सुख-सुविधा पर खर्च संभव है। मानसिक अस्थिरता बनी रह सकती है।

सिंह – वैचारिक मतभेद दूर होंगे। किसी को अपने मन की बात कहने का अवसर मिलेगा। कारोबार में नए सौदे लाभप्रद रहेंगे। रुके कार्यों के पूरे होने में अभी समय लग सकता है। मांगलिक खर्च संभव है।

कन्या – बीती बातों को भुलाकर अपने रिश्तों की नई शुरुआत करें। आपकी उन्नति से विरोधियों को तकलीफ हो सकती है। राजनीति के चलते शत्रु आपको नुकसान पहुँचाने का हर संभव प्रयास करेंगे।

तुला – सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। मन में किसी बात को लेकर दुविधा है, जिससे आप तनाव महसूस कर रहे हैं। उधार दिया पैसा मिलने में संदेह है। मित्र आपके कार्यों में सहायक होंगे। यात्रा सुखद रहेगी।

वृश्चिक – कार्यस्थल पर सहकर्मी आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे। कार्यों में हो रही देरी से चिंता हो सकती है। कारोबार में नई तकनीक का प्रयोग लाभदायक रहेगा। बहनों से झगड़ा हो सकता है। धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी।

धनु – धार्मिक माहौल में समय व्यतीत होगा। धनार्जन के नए स्रोत स्थापित होंगे। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी। दोस्तों के साथ किसी जरूरी मसले पर चर्चा होगी।

मकर – रुके हुए कार्यों और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बीमारी के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है, पर घबराएं नहीं। अपने इष्ट पर भरोसा रखें, सब कुछ अनुकूल होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – नई योजनाओं में पूंजी निवेश सोच-समझकर करें। पुराने विवादों से युक्त जमीन-जायदाद के मामले लंबित रह सकते हैं। शत्रु परास्त होंगे। नए संपर्क आपको ख्याति दिला सकते हैं। कारोबार विस्तार के योग हैं।

मीन – नया कार्य शुरू करने से पहले अनुभवी और बुजुर्गों से मार्गदर्शन अवश्य लें। पूंजी निवेश में सतर्क रहें। दूसरों की बातों में जल्दी फँस जाते हैं, स्वयं को परिपक्व बनाएं। अध्ययन के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है।

– ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता, उज्जैन