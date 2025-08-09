9 अगस्त 2025,

शनिवार

धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल, शनिवार, 9 अगस्त, 2025 | Horoscope 9 August 2025 | Rajasthan Patrika

नमस्कार! स्वागत है आपका राजस्थान पत्रिका पर जहां हम रोज़ाना लाते हैं आपके लिए 12 राशियों का सटीक और शुद्ध हिंदी में दैनिक राशिफल। जानिए आज के दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाली है। आज के राशिफल में जानिए - आपकी राशि के अनुसार करियर और नौकरी में क्या है नया? व्यापार में लाभ होगा या हानि? पारिवारिक जीवन, प्रेम-संबंध, और वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी? स्वास्थ्य, यात्रा और मानसिक स्थिति पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण? कौनसे उपाय आज आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे? हमारा राशिफल प्रस्तुत किया गया है प्रसिद्ध पंचांगकर्ता ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी, उज्जैन द्वारा। उनकी अनुभवपूर्ण दृष्टि से तैयार किया गया यह राशिफल न केवल आपकी दिनचर्या को दिशा देगा, बल्कि सही निर्णय लेने में भी मदद करेगा।

भारत

Kamlesh Kholiya

Aug 09, 2025

(राशिफल – शनिवार, 9 अगस्त, 2025)

मेष – आपकी आदतों के कारण आपने अपनों से दूरियाँ बना ली हैं। समय रहते अपने स्वभाव और व्यवहार को बदलना आपके लिए अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। नए संपर्क स्थापित होंगे।

वृषभ – पारिवारिक लोगों से संबंध मधुर होंगे। कार्यस्थल पर किसी से आकर्षण हो सकता है। भाग्योदय संभव है। जो भी कार्य करें, पूरे आत्मविश्वास और आनंद के साथ करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी।

मिथुन – नए व्यापार की शुरुआत अनुकूल होगी। कान संबंधित पीड़ा हो सकती है। अनावश्यक विवादों में न पड़ें, नुकसान हो सकता है। नौकरी में बदलाव के योग हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता मिल सकती है।

कर्क – आर्थिक मामलों के सुलझने की उम्मीद है। जिन लोगों की आपने मदद की थी, वही आपका विरोध कर सकते हैं। रुचि अनुसार कार्य मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सुख-सुविधा पर खर्च संभव है। मानसिक अस्थिरता बनी रह सकती है।

सिंह – वैचारिक मतभेद दूर होंगे। किसी को अपने मन की बात कहने का अवसर मिलेगा। कारोबार में नए सौदे लाभप्रद रहेंगे। रुके कार्यों के पूरे होने में अभी समय लग सकता है। मांगलिक खर्च संभव है।

कन्या – बीती बातों को भुलाकर अपने रिश्तों की नई शुरुआत करें। आपकी उन्नति से विरोधियों को तकलीफ हो सकती है। राजनीति के चलते शत्रु आपको नुकसान पहुँचाने का हर संभव प्रयास करेंगे।

तुला – सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। मन में किसी बात को लेकर दुविधा है, जिससे आप तनाव महसूस कर रहे हैं। उधार दिया पैसा मिलने में संदेह है। मित्र आपके कार्यों में सहायक होंगे। यात्रा सुखद रहेगी।

वृश्चिक – कार्यस्थल पर सहकर्मी आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे। कार्यों में हो रही देरी से चिंता हो सकती है। कारोबार में नई तकनीक का प्रयोग लाभदायक रहेगा। बहनों से झगड़ा हो सकता है। धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी।

धनु – धार्मिक माहौल में समय व्यतीत होगा। धनार्जन के नए स्रोत स्थापित होंगे। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी। दोस्तों के साथ किसी जरूरी मसले पर चर्चा होगी।

मकर – रुके हुए कार्यों और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बीमारी के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है, पर घबराएं नहीं। अपने इष्ट पर भरोसा रखें, सब कुछ अनुकूल होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – नई योजनाओं में पूंजी निवेश सोच-समझकर करें। पुराने विवादों से युक्त जमीन-जायदाद के मामले लंबित रह सकते हैं। शत्रु परास्त होंगे। नए संपर्क आपको ख्याति दिला सकते हैं। कारोबार विस्तार के योग हैं।

मीन – नया कार्य शुरू करने से पहले अनुभवी और बुजुर्गों से मार्गदर्शन अवश्य लें। पूंजी निवेश में सतर्क रहें। दूसरों की बातों में जल्दी फँस जाते हैं, स्वयं को परिपक्व बनाएं। अध्ययन के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है।

– ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता, उज्जैन

आज का राशिफल, शनिवार, 9 अगस्त, 2025 | Horoscope 9 August 2025 | Rajasthan Patrika

Aaj Ka Rashifal 9 August 2025 : सावन का आखिरी दिन, 9 अगस्त को महादेव बरसाएंगे इन 6 राशियों पर कृपा! जानिए आपकी किस्मत में क्या?

Horoscope Today 9 August 2025, Aaj ka rashifal
Aaj Ka Tula Rashifal 9 August 2025 :  आज का दिन है सबसे खास, तुला राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, खुल जाएंगे तरक्की के सारे रास्ते

Aaj Ka Tula Rashifal 9 August 2025
Aaj Ka Kumbh Rashifal, 9 August 2025 : कुंभ राशि वालों की 9 अगस्त को लगेगी लॉटरी! विदेश से आ सकता ऑफर, काला रंग लाएगा किस्मत

Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 August 2025
Rakshabandhan : इस बार रक्षाबंधन पर नहीं रहेगा भद्रा का साया, दिनभर बांध सकेंगे राखी

शनिवार को श्रावण मास का अंतिम दिन है और रक्षाबंधन पर्व भी है। रक्षाबंधन को लेकर बहनों और भाइयों में उल्लास है। बाजार में खरीदारी के लिए बहनों की भीड़ उमड़ रही है।
बालोद

राजस्थान पत्रिका रक्षाबंधन महोत्सव: नेत्रहीन बच्चों संग मनाया अनूठा रक्षाबंधन, गूंजे मधुर गीत

नेत्रहीन छात्र-छात्राओं की कलाई पर राखी बांधती गुलाबकंवर खींची, पूरण कंवर खींची एवं अन्य।
हुबली
