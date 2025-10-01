पदयात्रियों को बचाने के प्रयास में डिवाइडर चढ़ाया ट्रेलर, एक साथ पलटे दो ट्रेलर, बड़ा हादसा टला

बस्सी @ पत्रिका. जयपुर – आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजाधौंक टोल प्लाजा व दूधली मोड़ के बीच मंगलवार को दोपहर बाद साढ़े तीन बजे जयपुर से दौसा की ओर जा रहे टाइलों से भरे ट्रेलर का टायर फटने के बाद अनियंत्रित ट्रेलर को सामने से आ रही पदयात्रा को बचाने के प्रयास में डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे ट्रेलर दूसरी लेन में जाकर पलट गया। वहीं सामने से लोहे की एंगल लेकर आ रहा ट्रेलर भी अनियंत्रित होकर पलट गया।

यदि टाइलों से भरे ट्रेलर का चालक सूझबूझ से ट्रेलर को डिवाइडर पर नहीं चढ़ा तो तो पता नहीं कितने पदयात्रियों की जान चली जाती। हादसे के बाद हाइवे पर दोनों ओर करीब दो – दो किलोमीटर लम्बा जाम लग गया। सूचना मिलते ही बस्सी थाना प्रभारी धर्मेन्द्र शर्मा ने मय जाप्ते पहुंच कर वाहनों को राजाधौंक टोल प्लाजा व दूधली मोड़ के कट से डायवर्ट कर एकतरफा कर यातायात व्यवस्था सुचारू की।

बस्सी थाना प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि टाइलों से भरा एक ट्रेलर जयपुर से दौसा की ओर जा रहा था। दूधली मोड़ व राजाधौंक टोल के बीच उसका टायर फट गया, इससे वह अनियंत्रित हो गया। इधर सामने से एक पदयात्रा आ रही थी। चालक ने सूझबूझ से ट्रेलर को डिवाइडर पर चढ़ाने का प्रयास किया तो ट्रेलर डिवाइडर पर चढ़ तो गया, लेकिन उसके दो टायर और फट गए, इससे वह डिवाइडर कूद कर पलट गया।

इधर दौसा से जयपुर की तरफ लोहे की एंगलों से भरा एक ट्रेलर भी तेजगति में जा रहा था, लेकिन सामने पलटे हुए ट्रेलर को देख चालक ने संतुलन खो दिया और चालक ने अपने ट्रेलर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रेलर का आगे का हिस्सा हाइवे के किनारे दस फीट गहरे गड्ढे में चला गया और वह भी पलट गया। हालांकि हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई।

दो – दो किलोमीटर लम्बा लग गया जाम…

ट्रेलर पलटने के बाद हाइवे पर दोनों ओर दो – दो किलोमीटर लम्बा जाम लग गया और वाहन फंस गए। हाइवे पर दौसा की ओर तो चैनपुरा बस स्टॉप तक व जयपुर की ओर मोहनपुरा तक जाम लगने से वाहन चालक परेशान हो गए। बाद में बस्सी थाना पुलिस ने आकर हाइवे पर राजाधौंक टोल प्लाजा व दूधली मोड़ के बीच दौसा- जयपुर लेन को बंद कर जयपुर – दौसा लेन से यातायात व्यवस्था सुचारू की। हालांकि शाम के वक्त वाहनों की आवाजाही अधिक होने से एक लेन में भी शाम तक रैंग – रैंग कर वाहन चलते रहे। क्रेन मंगवा कर पुलिस ने देर शाम तक दोनों ट्रेलरों को हाइवे से हटा कर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई।

आखिर इतने ऊंचे डिवाइडर कैसे चढ़ गया ट्रेलर….

टाइलों से भरे ट्रेलर का टायर फटते ही सामने से आ रही पदयात्रा को बचाने के प्रयास में चालक ने ट्रेलर को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। हाइवे पर इस जगह पर जयपुर – दौसा वाली लेन से दूसरी लेन करीब पांच फीट ऊंची है। इतनी ऊंची डिवाइडर पर चढ़ कर ट्रेलर दूसरी लेन में चला गया। हालांकि उसके दो टायर और फट गए थे। (कासं / निसं )