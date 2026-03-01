पीएनजी योजना कागजों में सिमटी, लाखों उपभोक्ता एलपीजी के भरोसे

राज्य सरकार की कोटपूतली बहरोड़ जिले में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) को बढ़ावा देने की योजना फिलहाल कागजों तक सीमित नजर आ रही है। पाइपलाइन नेटवर्क के अभाव में अधिकांश उपभोक्ताओं को अब भी एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे आमजन से लेकर उद्योग तक प्रभावित हो रहे हैं। जिले में घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को पीएनजी से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका असर नगण्य है। वर्तमान में पूरे जिले में केवल केशवाना औद्योगिक क्षेत्र तक ही पीएनजी की सुविधा सीमित है, वह भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाई है। तकनीकी खामियों के कारण यहां भी केवल एक औद्योगिक इकाई ही पीएनजी से जुड़ पाई है, जबकि अन्य इकाइयां अब भी एलपीजी पर निर्भर हैं।