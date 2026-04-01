ग्रामीणों को चार साल से ‘पानी’ का इंतजार, अधूरी योजनाओं ने बढ़ाई मुसीबत

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा क्षेत्र में सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई पानी की टंकियां अधूरी पड़ी हैं, जबकि पाइपलाइन और पंप हाउस का काम वर्षों से अटका हुआ है। नतीजतन, घर-घर नल कनेक्शन का सपना अधूरा रह गया है और ग्रामीण आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जानकारी अनुसार पाइपलाइन और पंप हाउस का निर्माण अधूरा रहने से ग्रामीणों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तीन-चार वर्षों से कार्य ठप होने के कारण पावटा सहित जोधपुरा, पाचूडाला, बड़नगर, खेलना व प्रागपुरा में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। गर्मी की तपती दोपहर में सिर पर मटका रखकर दूर-दूर से पानी लाने को मजबूर महिलाओं की नजरें कस्बे के भोमियाजी मंदिर के पास बनी ऊंची टंकी पर टिक जाती हैं, जो आज तक एक बूंद पानी नहीं दे सकी। ग्रामीणों का कहना है कि उच्च क्षमता की टंकियां बनने के बावजूद न पाइपलाइन बिछी और न ही घरों तक कनेक्शन पहुंचे।