बेतुल

MP में तेज रफ्तार ट्रक ने मचाया कहर, सड़क पर 10 गोवंशों की दर्दनाक मौत

Truck crushed cattles: तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर बैठे गोवंशों को कुचल डाला। हादसे में 10 की मौत, 2 घायल। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।

बेतुल

Akash Dewani

Aug 28, 2025

Truck crushed cattles: तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर बैठे गोवंशों को कुचल डाला। हादसे में 10 की मौत, 2 घायल। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।

28 Aug 2025 01:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / MP में तेज रफ्तार ट्रक ने मचाया कहर, सड़क पर 10 गोवंशों की दर्दनाक मौत

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

बेलगाम दौड़ते ट्रक ने सड़क पर बैठे मवेशियों को रौंदा, 9 की मौत 4 घायल, घटना CCTV कैद

Truck Crushed Cattle
बेतुल

उत्पात मचा रहे बदमाशों ने ट्रैफिक जवान पर हमला कर किया घायल, जेल से छूटते ही शहर में काटा बवाल

Betul News
बेतुल

रेलवे ट्रैक पर युवक-युवती के कटे शव मिले, इलाके में फैली सनसनी

Railway Track
बेतुल

कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार, फिर हुआ ‘बुलडोजर एक्शन’

Betul Collector Narendra Kumar Suryavanshi
बेतुल

एमपी में सिर से जुड़ी जुड़वा बच्चियों का जन्म, मां और बच्चियों की हालत नाजुक, भोपाल रेफर

betul Twins conjoined head
बेतुल
