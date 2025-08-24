Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बेतुल

Video: बैतूल में सिर से जुड़ी जुड़वा बच्चियों का जन्म, हालत नाजुक

MP News: बैतूल जिला अस्पताल में गुरुवार शाम एक महिला ने जुड़वां बेटियों(Betul Twins) को जन्म दिया है। दोनों बच्चियां सिर से जुड़ी हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने सीजर से यह प्रसव कराया है।

बेतुल

Avantika Pandey

Aug 24, 2025

MP News: बैतूल जिला अस्पताल में गुरुवार शाम एक महिला ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया है। दोनों बच्चियां सिर से जुड़ी हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने सीजर से यह प्रसव कराया है। महिला और बच्चियों(Betul Conjoined Twins) की हालत गंभीर होने के कारण इलाज के लिए भोपाल रैफर कर दिया है। ग्राम खेड़ी सेलगांव निवासी अनिता पति विनोद धुर्वे को प्रसव के जिला अस्पताल में आठ दिन पूर्व भर्ती किया गया था। महिला को अधिक दिनों तक भर्ती होने और इसके बाद भी प्रसव नहीं होने पर गुरुवार शाम को जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने सीजर ऑपरेशन किया। अनीता ने सिर जुड़ी जुड़‌वा बच्चियों को जन्म दिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 01:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / Video: बैतूल में सिर से जुड़ी जुड़वा बच्चियों का जन्म, हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

रेलवे ट्रैक पर युवक-युवती के कटे शव मिले, इलाके में फैली सनसनी

Railway Track
बेतुल

कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार, फिर हुआ ‘बुलडोजर एक्शन’

Betul Collector Narendra Kumar Suryavanshi
बेतुल

एमपी में सिर से जुड़ी जुड़वा बच्चियों का जन्म, मां और बच्चियों की हालत नाजुक, भोपाल रेफर

betul Twins conjoined head
बेतुल

जीतू पटवारी के ‘मक्कार’ वाले बयान पर बवाल, कुंबी समाज हुआ नाराज

kunbi samaj angry over jitu patwari controversial remark on betul bjp mla mp news
बेतुल

MP के कोर्ट में बवाल, ITBP के जवान ने पत्नी को पीटा, बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा, वीडियो वायरल

ITBP jawan beats wife video viral betul district court divorce hearing mp news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.