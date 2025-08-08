8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भारत

दो लड़के आए और चाकूओं से गोद दिया.. हुमा कुरैशी की भाभी ने बताया पति की मौत का सच

स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। जिसमें आरोपियों ने आसिफ कुरैशी को मौत के घाट उतार दिया।

भारत

Darsh Sharma

Aug 08, 2025

बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी को रक्षाबंधन से ठीक पहले बड़ा दर्द मिला है। निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में गुरुवार देर रात पार्किंग विवाद में एक्ट्रेस के कजन भाई की हत्या कर दी गई। पार्किंग विवाद की वजह से आसिफ पर हमला किया जिसमें उसकी जान चली गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। जिसमें आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया। वहीं अब उनके परिवार का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा है। घटना के बाद आसिफ की पत्नी ने हत्या की वजह का खुलासा किया।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Aug 2025 02:49 pm

Hindi News / Bharat / दो लड़के आए और चाकूओं से गोद दिया.. हुमा कुरैशी की भाभी ने बताया पति की मौत का सच

बड़ी खबरें

View All

भारत

Share Market में जबरदस्त गिरावट, 1 ही दिन में निवेशकों के 5 लाख करोड़ डूबे, ये शेयर सबसे अधिक टूटे

Share Market News
कारोबार

Tarot Rashifal 9 August 2025 : सावन पूर्णिमा पर इन राशि के लोगों को मिलेगी अपार सफलता, टैरो कार्ड्स ने कर दी भविष्यवाणी, देखें कहीं आपकी राशि तो नहीं!  

Tarot Rashifal 9 August 2025
राशिफल

बिहार में बेखौफ बदमाश, घर में घुस कर पिता और 12 साल के बेटे को जिंदा जलाया

Bihar murder
राष्ट्रीय

ममदानी ने हराम कर दी ट्रंप की नींद, हराने के लिए ले रहे एक्सपर्ट की सलाह

Trump Cuomo Mamdani NYC Mayor Race
विदेश

टी20 वर्ल्डकप में मिचेल मार्श के साथ कौन करेगा ओपनिंग? वॉर्नर के संन्यास के बाद नए जोड़ीदार की तलाश

टीम इंडिया के खिलाफ अर्धशतक जड़ने के बाद जश्न मनाते हुए मिचेल मार्श (फोटो- ANI)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.