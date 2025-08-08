दो लड़के आए और चाकूओं से गोद दिया.. हुमा कुरैशी की भाभी ने बताया पति की मौत का सच

बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी को रक्षाबंधन से ठीक पहले बड़ा दर्द मिला है। निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में गुरुवार देर रात पार्किंग विवाद में एक्ट्रेस के कजन भाई की हत्या कर दी गई। पार्किंग विवाद की वजह से आसिफ पर हमला किया जिसमें उसकी जान चली गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। जिसमें आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया। वहीं अब उनके परिवार का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा है। घटना के बाद आसिफ की पत्नी ने हत्या की वजह का खुलासा किया।