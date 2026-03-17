अचानक ब्लैकआउट से इस देश में हाहाकार, 1 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरे में डूबे

बिजली गुल होने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की सप्लाई बाधित हो गई है, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। छोटे व्यापार, दुकानें और उद्योग बंद होने से आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है। अस्पतालों और परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ा है, जिससे स्थिति और चिंताजनक हो गई है। सरकार ने आपातकालीन उपायों के तहत वैकल्पिक एनर्जी सोर्स और सीमित सप्लाई शुरू की है। रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार रात तक हवाना के करीब 5 प्रतिशत हिस्से में बिजली बहाल की गई, जिससे लगभग 42 हजार उपभोक्ताओं को राहत मिली, लेकिन देश का बड़ा हिस्सा अब भी अंधेरे में है।