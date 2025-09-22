Bharatpur में मोती महल पर चढ़ाई गाड़ी, मनुदेव ने तोड़ा गेट देखें लाइव वीडियो

भरतपुर के मोती महल पर रियासतकालीन झंडा विवाद में (Jhanda Vivad)नया मोड़ आ गया है। मनुदेव सिनसिनी (Manudev Sinsini)ने सोशल मीडिया पर लाइव दिखाते हुए मोती महल के पीछे के सदर गेट को गाड़ी से तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।
भरतपुर के मोती महल के झंडा विवाद में नया मोड़, मनुदेव सिनसिनी ने तोड़ा सदर गेट, पुलिस-प्रशासन में मचा हड़कंप
