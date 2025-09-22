Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur में मोती महल पर चढ़ाई गाड़ी, मनुदेव ने तोड़ा गेट देखें लाइव वीडियो

Bharatpur में मोती महल पर चढ़ाई गाड़ी, मनुदेव ने तोड़ा गेट देखें Live Video

भरतपुर

Poonam Sharma

Sep 22, 2025

भरतपुर के मोती महल पर रियासतकालीन झंडा विवाद में (Jhanda Vivad)नया मोड़ आ गया है। मनुदेव सिनसिनी (Manudev Sinsini)ने सोशल मीडिया पर लाइव दिखाते हुए मोती महल के पीछे के सदर गेट को गाड़ी से तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 01:58 pm

