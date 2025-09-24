Bhilwara में नवजात से क्रूरता की सारी हद पार, रुह कंपा देगा वीडियो

यह घटना किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को भीतर तक हिला देने वाली है। राजस्थान (Rajasthan)के भीलवाड़ा जिले में घटित यह दर्दनाक घटना मानो मानवता (Humanity Shamed )पर सवाल खड़े कर रही है। सीता कुंड महादेव मंदिर (Sita Kund Mahadev Mandir)के पास मंगलवार को एक नवजात शिशु को इस तरह क्रूरता के साथ फेंका गया कि सुनकर भी रूह कांप जाए। जन्म को महज 15 दिन हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह से भी नहीं खुलीं थीं, लेकिन उसने दुनिया की सबसे भयावह सच्चाई देख ली। चिलचिलाती धूप में उसके मुंह में छोटे-छोटे पत्थर ठूंस दिए गए थे और होठों को फेवीक्विक से चिपका दिया गया था।