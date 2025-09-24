Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

Bhilwara में नवजात से क्रूरता की सारी हद पार, रुह कंपा देगा वीडियो

Bhilwara में नवजात से क्रूरता की सारी हद पार, रुह कंपा देगा वीडियो

भीलवाड़ा

Poonam Sharma

Sep 24, 2025

यह घटना किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को भीतर तक हिला देने वाली है। राजस्थान (Rajasthan)के भीलवाड़ा जिले में घटित यह दर्दनाक घटना मानो मानवता (Humanity Shamed )पर सवाल खड़े कर रही है। सीता कुंड महादेव मंदिर (Sita Kund Mahadev Mandir)के पास मंगलवार को एक नवजात शिशु को इस तरह क्रूरता के साथ फेंका गया कि सुनकर भी रूह कांप जाए। जन्म को महज 15 दिन हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह से भी नहीं खुलीं थीं, लेकिन उसने दुनिया की सबसे भयावह सच्चाई देख ली। चिलचिलाती धूप में उसके मुंह में छोटे-छोटे पत्थर ठूंस दिए गए थे और होठों को फेवीक्विक से चिपका दिया गया था।

Bhilwara में नवजात से क्रूरता की सारी हद पार, रुह कंपा देगा वीडियो

