भीलवाड़ा

एक घूंट बना काल! भीलवाड़ा में शराब समझे गए एसिड से चार की गई जान

एक घूंट बना काल! भीलवाड़ा में शराब समझे गए एसिड से चार की गई जान

भीलवाड़ा

image

Poonam Sharma

Feb 13, 2026

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले (Bhilwara News)के गंगापुर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा(Gangapur Tragedy ) सामने आया है। शादी समारोह में बर्तन साफ करने के बाद घर लाया गया तरल पदार्थ शराब (Methanol death Case) समझकर पी लिया गया, जिससे तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत (4 Dead)हो गई। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया ।मृतकों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान सभी ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एसिड बिक्री को लेकर भी कार्रवाई शुरू हो गई है।पूरी खबर जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें।

13 Feb 2026 11:58 am

