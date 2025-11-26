Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

“Dharmendra की आख़िरी ख्वाहिश अधूरी रह गई… एक महीने पहले ही कहा था- मन है फिर बीकानेर आने का”

"Dharmendra की आख़िरी ख्वाहिश अधूरी रह गई… एक महीने पहले ही कहा था- मन है फिर बीकानेर आने का"

Google source verification

बीकानेर

image

Poonam Sharma

Nov 26, 2025

बीकानेर के 63 वर्षीय प्रीतम कुमार सुथार बताते हैं कि 1979 में फिल्म ‘रज़िया सुल्तान’ की शूटिंग के दौरान उनकी पहली मुलाकात धर्मेंद्र (Dharmendra Death)से हुई थी। इसके बाद हर साल उनके जन्मदिन पर मुंबई जाना परंपरा बन गया। प्रीतम बताते हैं कि जब भी धर्मेंद्र बीकानेर शूटिंग के लिए आते, वे उनके साथ रहते और स्टूडियो में बना छोटा मंदिर 30 से 35 साल तक पूजा का स्थान रहा। लगभग एक महीने पहले मुंबई में हुई मुलाकात में धर्मेंद्र ने कहा था— “मन है, जल्द फिर बीकानेर आऊं।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 12:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Videos / “Dharmendra की आख़िरी ख्वाहिश अधूरी रह गई… एक महीने पहले ही कहा था- मन है फिर बीकानेर आने का”

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan: सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश जारी, अब फॉलो करना होगा ये रूल, CCTV कैमरे से होगी मॉनिटरिंग

बीकानेर

Dharmendra News: धर्मेंद्र की ये अंतिम इच्छा रह गई अधूरी, एक महीने पहले ही कहा था ‘यहां जाने का है मन’

Dharmendra-Deol
बीकानेर

तेज रफ्तार का तांडव: सड़क हुई ऐसी रक्तरंजित कि रोंगटे खड़े हो गए, इधर-उधर बिखरी मिलीं लाशें

बीकानेर

मॉक ड्रिल में ही ऐसा क्या दिखा कि अफसरों को उड़ गए होश…कमियां छिपाने को देने लगे यह दलील

बीकानेर

Rajasthan: अवैध खनन के खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर ड्रोन सर्वे शुरू, जिम्मेदार अधिकारियों की सांसें अटकी

bikaner drone
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.