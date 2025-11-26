“Dharmendra की आख़िरी ख्वाहिश अधूरी रह गई… एक महीने पहले ही कहा था- मन है फिर बीकानेर आने का”

बीकानेर के 63 वर्षीय प्रीतम कुमार सुथार बताते हैं कि 1979 में फिल्म ‘रज़िया सुल्तान’ की शूटिंग के दौरान उनकी पहली मुलाकात धर्मेंद्र (Dharmendra Death)से हुई थी। इसके बाद हर साल उनके जन्मदिन पर मुंबई जाना परंपरा बन गया। प्रीतम बताते हैं कि जब भी धर्मेंद्र बीकानेर शूटिंग के लिए आते, वे उनके साथ रहते और स्टूडियो में बना छोटा मंदिर 30 से 35 साल तक पूजा का स्थान रहा। लगभग एक महीने पहले मुंबई में हुई मुलाकात में धर्मेंद्र ने कहा था— “मन है, जल्द फिर बीकानेर आऊं।”