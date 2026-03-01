15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh में CM Yogi Adityanath | जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए | RajasthanNews

Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Abhishek Chaturvedi

Mar 15, 2026

Chittorgarh:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को चित्तौडगढ़ और जालोर के दौरे पर रहे।इस दौरान चित्तौडगढ़ में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जौहर स्मृति संस्थान चित्तौडगढ़ के तत्वावधान में ये समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ Vishvaraj Singh Mewar ने की। समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत Gajendra Singh Shekhawat, राजस्थान सरकार में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ Rajyavardhan Singh Rathore और सहकारिता राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) गौतम दक भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने जौहर स्मृति संस्थान के साथ स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या Chandrabhan Singh Akya की भी प्रशंसा की।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 10:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Videos / Chittorgarh में CM Yogi Adityanath | जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए | RajasthanNews

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

चित्तौड़गढ़ में गरजे योगी आदित्यनाथ: ‘जातिवाद की राजनीति देश के लिए दीमक’, बोले- यह केवल किला नहीं, भारत की अस्मिता है

Yogi Adityanath slams caste politics as termite in Chittorgarh says historic fort symbolizes India pride and identity
चित्तौड़गढ़

Chittor: युद्ध की अग्नि में झुलसा स्वाद; ड्राई फ्रूट्स के दामों में लगी ‘आग’, 400 रुपए प्रति किलो तक इजाफा

युद्ध की तपिश से ड्राई फ्रूट्स के दामों में उछाल, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

मंत्री गौतम दक की बड़ी सौगात, राजस्थान में यहां 31.5 करोड़ से बनेगा 100 बेड का हाईटेक अस्पताल

चित्तौड़गढ़

लंबी उम्र की पूजा कर लौट रहे 25 लोगों से भरी पिकअप को कंटेनर ने मारी टक्कर, उड़ गए परखच्चे, हुई इतने लोगों की मौत

इस पिकअप में 25 लोग सवार थे, टक्कर के बाद पिकअप के परखच्चे उड़ गए...
चित्तौड़गढ़

Chittor: जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी, चित्तौड़गढ़ में हाई अलर्ट, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पत्रिका फाइल फोटो
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.