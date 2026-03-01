Chittorgarh में CM Yogi Adityanath | जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए | RajasthanNews

Chittorgarh:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को चित्तौडगढ़ और जालोर के दौरे पर रहे।इस दौरान चित्तौडगढ़ में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जौहर स्मृति संस्थान चित्तौडगढ़ के तत्वावधान में ये समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ Vishvaraj Singh Mewar ने की। समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत Gajendra Singh Shekhawat, राजस्थान सरकार में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ Rajyavardhan Singh Rathore और सहकारिता राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) गौतम दक भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने जौहर स्मृति संस्थान के साथ स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या Chandrabhan Singh Akya की भी प्रशंसा की।
