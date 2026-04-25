UK Board Class 10th 12th Result Live: उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी ! यहां देखें सबसे पहले रिजल्ट !

UK Board Class 10th 12th Result Live: उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल 10वीं में 92.10% और 12वीं में 85.11% छात्र पास हुए. इसके साथ ही बोर्ड ने टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आपको बता दें कि 10वीं में रामनगर स्थित एमपी इंटर कॉलेज के छात्र अक्षत गोयल ने 500 में से 491 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, वहीं, 12वीं में बागेश्वर की गीतिका पंत और ऊधमसिंह नगर की सुशीला मेहंदीरत्ता ने संयुक्त रूप से टॉप किया है. दोनों छात्राओं ने 490-490 अंक प्राप्त किए हैं